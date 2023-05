Vijay Varma a l’air suave à Cannes dans un blazer en satin de soie blanc, les fans l’appellent « Johnny Depp mini »

L’acteur Vijay Varma rend ses fans fiers en donnant des performances stellaires et en ayant un impact impressionnant sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Dans le dernier look, Vijay a impressionné ses fans lorsque l’acteur a enfilé un blazer en satin de soie blanc sur une kurta en soie et un pantalon évasé.

Le troisième jour de Cannes, Vijay a publié les photos de son dernier look sur son Instagram et a sous-titré « Father of Pearl ». Quelques heures après le téléchargement, les photos de Vijay ont obtenu plus de 30 000 likes et plusieurs commentaires.

Voici le poste





Dès que l’acteur a partagé les photos, les internautes ont salué sa déclaration de style. Un internaute a écrit : « La mieux habillée ! Bravo. » Amruta Khanvilkar a écrit : « Wow ». Un fan a écrit : « J’adore le look. » Un autre fan a écrit : « Père du jeu d’acteur ». Un internaute a écrit : « Jhakssss ba ho Raja ». L’un des internautes l’a appelé « Johnny Depp mini ».

De nombreux autres internautes ont continué à se moquer de l’acteur sur sa relation supposée avec Tamannaah Bhatia. Un internaute a écrit : « Tamanna Bhatiya mil gai bhai ko aur kya hona ab ». Un internaute a écrit : « Udhar « Bhatti » aapko dhoondh rahi hai….idhar Bhatia. Un autre internaute a écrit : « Ou Panna ki tamanna ».

Récemment, lors d’une conversation avec Film Companion, Vijay Varma a révélé que lorsqu’il a fait ses débuts à Cannes en 2013, il venait d’acheter une veste Zara qu’il pouvait se permettre. Il a dit: «Mais pour l’événement principal, pour deux événements, ils ont dit que vous deviez porter tout le costume. Et je suis allé voir les gens en leur disant : ‘Est-ce qu’un créateur peut venir, est-ce qu’un styliste peut m’aider ?’ Et ils ont dit : ‘Qui est Vijay Varma ? Nous ne voulons habiller personne »

Il a ajouté: « Ensuite, un de mes amis m’a offert une paire de costumes Zara que je portais pour la photo d’automne du matin, puis quelqu’un m’a cousu une paire de smoking. Et quand j’ai vu les photos, j’ai pensé que j’avais l’air bien. J’ai été enchanté par moi-même et quand j’ai revisité ces photos, j’étais comme toi, je ressemble un peu à Marwari Johnny Depp. Sur le plan du travail, Vijay a été vu pour la dernière fois comme l’antogoniste de la série dirigée par Sonakshi Sinha, Dahaad.