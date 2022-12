Vijay Singh et son fils Qass remportent le titre de champion PNC | Tiger Woods : Une semaine incroyable | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la deuxième journée du championnat PNC Pro-Am sur le parcours Ritz-Carlton GC à Orlando.

Un fantastique deuxième tour 59 de Vijay Singh et son fils Qass ont vu le duo décrocher le championnat PNC 2022 par deux coups, tandis que Tiger Woods et son fils Charlie ont fait l’éloge de l’événement.

Derrière Justin et Mike Thomas par deux coups du jour au lendemain et à égalité avec Team Woods, les plus grands challengers de Team Singh lors de la deuxième journée ont prouvé le vainqueur de l’année dernière, Team Daly, qui a également enregistré une ronde de 59.

Les Singh ont réussi 11 oiselets et un aigle, pour égaler leurs efforts du premier tour en Floride et afficher un score final de 26 sous pour remporter le titre.

Vijay Singh et son fils Qass ont remporté le championnat PNC 2022 dimanche

Woods et son fils Charlie ont trouvé les choses plus difficiles dimanche, terminant à égalité au huitième rang à la fin sur 7 sous après une ronde de 65.

“Ce fut une semaine incroyable de pouvoir jouer avec Charlie et de pouvoir en faire l’expérience, encore une fois, avec les Thomas, encore une fois, pour la troisième ou deuxième année consécutive”, a déclaré Woods après l’événement.

“Charlie et moi, nous avons bien joué hier. Et aujourd’hui, nous étions tous les deux comme des pingouins qui marchent. Tout allait bien, cependant.

“La liaison, de loin [what most enjoyed]juste pour pouvoir être là-bas et partager cela avec Charlie et pour Joey, pour le partager également avec son fils.

Tiger Woods et son fils Charlie ont terminé à égalité au huitième rang au championnat PNC 2022

“Avant, j’étais bon. (Rires) encore une fois, c’était bien de pouvoir faire reculer le temps pour qu’il voie de quoi j’étais capable.

“Beaucoup [how far he’s come]. La première année, j’ai subi une opération au dos et l’année dernière, j’ai joué avec une jambe cassée. Alors cette année, rien n’a été cassé, mais c’était bien que toutes les pièces soient à nouveau toutes alignées.

“Juste, encore une fois, la fasciite plantaire n’est pas amusante, et maintenant je peux vraiment récupérer et guérir et progresser là-dessus parce qu’il y a tellement de bonnes choses que j’ai pu faire physiquement, être capable de frapper la balle de golf et m’entraîner et tout faire à l’arrêt, mais je n’ai pas pu aller du point A au point B, et nous allons évidemment travailler là-dessus.”

Charlie Woods a ajouté: “C’était génial d’être avec papa, après avoir travaillé si dur pour arriver ici. Pour moi, avec l’école aussi et lui juste la blessure, être là-bas avec une bonne ambiance et tout le monde était là-bas, c’était génial. “

Le vainqueur Singh a déclaré: “Nous y sommes allés très fort. Je pense que nous avons réussi un birdie les sept premiers trous et aujourd’hui il [son, Qass Singh] frappé deux des meilleurs fers 2 que j’ai jamais vus dans ma carrière.

“Celui sur 14 était tout simplement incroyable. Il a donc très bien joué. Je suis vraiment fier de lui et vous savez que nous avons également bien roulé.

Qass Singh a ajouté: “C’est ce que nous voulions depuis toujours. Beaucoup trop longtemps. Mais il était temps, oui, donc je suis ravi. Je suis si heureux.

“C’est déjà la meilleure semaine, donc c’est juste, vous savez, qu’aucun mot ne peut décrire. Ce sera un souvenir que j’aurai pour toujours.”