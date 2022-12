Vijay Sethupathi subit une transformation radicale de perte de poids; L’acteur de Joyeux Noël a l’air beaucoup plus mince que d’habitude

Vijay Sethupathi a choqué ses fans avec sa transformation drastique de perte de poids et il a maintenant pris d’assaut Internet. L’acteur s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager un selfie où il a été vu enfiler une chemise blanche avec les manches retroussées. Il arborait un large sourire sur son visage et arborait des lunettes à monture blanche avec ses cheveux séparés sur le côté. Les fans étaient incrédules face à la transformation de Vijay et beaucoup de gens étaient impressionnés par son relooking épique.

Pendant ce temps, Vijay a fait la une des journaux pour ses divers projets spéculatifs à venir. Plus tôt, on disait que l’acteur serait considéré comme l’antagoniste de Pushpa 2: The Rule du réalisateur Sukumar, avec Allu Arjun, Rashmika Mandanna et Fahadh Faasil en tête.

Plus tard, il a été rapporté que depuis que Vijay a accepté de jouer le rôle du méchant dans Jawan du réalisateur Atlee, mettant en vedette Shah Rukh Khan et Nayanthara en tête, l’acteur s’est abstenu de jouer un rôle négatif dans tout autre projet Telugu à ce stade.

Il y a quelques semaines, Shah Rukh Khan avait révélé qu’il s’était amusé à tirer pour Jawan. La superstar avait profité de son compte Twitter pour partager qu’il avait fait la fête avec Anirudh Ravichander, le compositeur de musique, avait eu des discussions approfondies avec Vijay Sethupathi et Thalapathy Vijay l’avait nourri de délicieux plats à l’occasion de l’anniversaire d’Atlee, qui était le 21 septembre.

D’autre part, Vijay sera également vu dans son prochain film Joyeux Noël face à Katrina Kaif. Le film devait auparavant sortir à Noël 2022, mais il a maintenant été reporté. Il a également le prochain film du réalisateur Kishore P. Belekar, Gandhi Talks, avec également Arvind Swamy et Aditi Rao Hydari en tête. Ce sera un film muet, une comédie noire qui mettra en musique le Mozart de Madras, AR Rahman.