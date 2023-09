Vijay Sethupathi était soumis à une pression énorme, sa famille a été menacée : Muttiah Muralitharan à propos de la sortie de la star de Jawan de son biopic

Vijay Sethupathiqui fait actuellement la une des journaux pour son rôle dans le réalisateur Atléele film à succès de Jawan, aurait été le premier choix pour jouer dans le biopic sur l’as du cricket sri-lankais Muttiah Muralitharanle prochain biopic de, 800. Alors que l’acteur et les réalisateurs avaient initialement accepté de faire le film, le Jawan La star s’est ensuite retirée du film pour certaines raisons. Récemment, dans une interview, Muttiah a parlé de la sortie soudaine de Vijay du film et a révélé que l’acteur était sous « une pression énorme ». Le joueur de cricket a également donné des informations choquantes et a déclaré que la famille de Vijay était menacée après que les informations selon lesquelles il jouait dans le biopic soient devenues virales sur les réseaux sociaux.

Muttiah Muralitharan révèle la raison du départ de Vijay Sethupathi 800

Alors que Vijay était le premier choix pour incarner l’as du cricket dans le prochain biopic 800, le rôle est ensuite allé à l’acteur Madhur Mittalqui a joué dans des films notamment dans Slumdog Millionaire et Bras d’un million de dollars. Parlant de Vijay, Muralitharan a révélé à quel point Vijay était le premier choix des créateurs pour le rôle.

Dans une interview avec Zoom TV, le joueur de cricket a révélé que pendant son séjour à la Premier League indienne (IPL), les réalisateurs du film ont mentionné que Vijay séjournait dans le même hôtel pour un tournage et ont ainsi organisé une rencontre entre le joueur de cricket et l’acteur. Muralitharan a ajouté que comme Vijay était son fan, il a accepté la réunion et a entendu la narration du film.

Le joueur de cricket a ajouté qu’après avoir entendu le scénario, Vijay avait exprimé son véritable intérêt pour le biopic et a déclaré qu’il ne laisserait pas passer une opportunité aussi unique. Les réalisateurs ont signé l’acteur pour le rôle, mais une indignation massive contre l’acteur a conduit à son retrait du film.

Muralitharan a révélé que Vijay subissait une pression énorme et que des gens menaçaient sa famille. « Ce film est un film de sport, et il n’a aucun rapport avec quoi que ce soit de politique ou quoi que ce soit d’autre, mais c’est juste l’histoire vraie d’un homme », a déclaré Muralitharan dans son interview.

Avec Madhur Mittal dans le rôle de Muttiah Muralitharan, 800 est prêt pour une sortie mondiale le 6 octobre dans plusieurs langues, dont le tamoul, l’anglais et le cinghalais.