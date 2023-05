Vijay Sethupathi et Vikrant Massey sont empêtrés dans un enlèvement qui a mal tourné dans le remake de Maanagaram, regardez

La bande-annonce de Mumbaikar a été publiée par les créateurs JioStudios le samedi 27 mai. Avec une distribution d’ensemble de Vijay Sethupathi, Vikrant Massey, Ranvir Shorey, Tanya Maniktala, Sanjay Mishra, Sachin Khedekar et Hridhu Haroon, entre autres, le film est un direct -to-digital sur la plateforme OTT JioCinema le 2 juin.

Le film promet un thriller d’action décalé après que le fils de Ranvir Shorey a été kidnappé par erreur par Vikrant Massey, Vijay Sethupathi lui demandant également la rançon. Avec pour toile de fond Mumbai pendant 24 heures, la bande-annonce de Mumbaikar a captivé les internautes, qui attendent de voir le film la semaine prochaine.

Le thriller d’action est réalisé par le directeur de la photographie populaire Santosh Sivan, qui a déjà réalisé plusieurs films primés en hindi, tamoul, malayalam et kannada. Son réalisateur le plus célèbre a été le drame historique épique de Shah Rukh Khan et Kareena Kapoor Khan, Asoka, sorti en 2001.

Mumbaikar marquera les débuts à Bollywood du lauréat du prix national Vijay Sethupathi, qui a impressionné le public avec ses brillantes performances dans le cinéma tamoul. Il sera également vu avec Katrina Kaif dans Merry Christmas de Sriram Raghavan et joue le principal antagoniste de Jawan, l’acteur de Shah Rukh Khan, qui sortira en salles le 7 septembre.

Le prochain film est le remake officiel en hindi du premier film de Lokesh Kanagaraj, Maanagaram, qui a été un succès critique et commercial. Le film tamoul de 2017 mettait en vedette Sri, Sundeep Kishan, Regina Cassandra, Madhusudhan, Munishkanth et Charle dans les rôles principaux.





Avant Mumbaikar, Ajay Devgn, Tabu, Sanjay Mishra, Deepak Dobriyal et Gajraj Rao, le thriller d’action Bholaa sorti plus tôt cette année dans les cinémas, était également le remake officiel du thriller d’action Kaithi de Lokesh Kanagaraj en 2019. Également réalisé par Devgn, le film a rapporté plus de Rs 100 crore au box-office mondial.

LIRE | Farzi: Comment des camées intelligents amènent le spectacle de Shahid Kapoor-Vijay Sethupathi et The Family Man de Manoj Bajpayee dans le même univers