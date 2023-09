Vijay Sethupathi, blessé, semble mortel sur l’affiche de son 50e film, les fans l’appellent un « chef-d’œuvre »

La première affiche du 50e film Maharaja de Vijay Sethupathi est sortie et elle a impressionné ses fans.

L’acteur Vijay Sethupathi jouit actuellement de la gloire pour avoir joué le méchant marchand d’armes Kali dans Jawan de Shah Rukh Khan. Au milieu de l’engouement de Jawan, les réalisateurs du 50e film de Vijay, Maharaja, ont publié une nouvelle affiche. Dimanche, Vijay Sethupahi a partagé l’affiche de Maharaja sur ses réseaux sociaux.

Sur l’affiche, on voit un Vijay blessé assis sur une chaise de barbier avec une faucille à la main. En arrière-plan, les policiers le regardent, et avec l’affiche, il semble que le personnage de Vijay était en train de tuer, et la police est arrivée sur son lieu de travail. Vijay a partagé l’affiche sur ses réseaux sociaux avec la légende « #MaharajaFirstLook ».

Voici le look





Dès la sortie de l’affiche, plusieurs internautes ont salué le film comme le prochain blockbuster de Vijay Sethupathi. Un internaute a écrit : « Vijay Sethupathi, acteur n°1 au monde ». Un autre internaute a écrit : « L’acteur légendaire Vijay Sethupathy, monsieur, est toujours touchant. Jawan se aacha yeh roll hoga. » Un internaute a écrit : « Un autre chargement de personnage chef-d’œuvre ». Un autre internaute a écrit : « Vera niveau Anna, j’ai hâte. »

À propos de Jawan

Sorti en salles le 7 septembre, Jawan de Shah Rukh Khan a reçu des critiques positives de la part des critiques et du grand public. Dans les trois jours suivant sa sortie, Jawan a rapporté plus de Rs 200 crores au niveau national en hindi, tamoul et telugu. Le film est en passe d’atteindre le chiffre brut de Rs 500 crore dans le monde au cours de son week-end prolongé.

Outre Shah Rukh Khan, Jawan met en vedette Vijay Sethupathi comme principal antagoniste, Nayantha marquant ses débuts à Bollywood en tant que principale dame. Deepika Padukone fait une apparition spéciale et Sanjay Dutt est également vu dans une apparition en seconde période. Le réalisateur Atlee lui-même est aperçu quelques secondes dans la chanson de Zinda Banda. Avant Jawan, Vijay a été vu avec Vikrant Massey dans le thriller policier Mumbaikar.