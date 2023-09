Vijay partage un aperçu de la confrontation intense entre lui et le « diable » Sanjay Dutt dans une nouvelle affiche

Makers of Leo a dévoilé la nouvelle affiche du film donnant un aperçu de l’intense affrontement entre Sanjay Dutt et Vijay.

Le film très attendu de Vijay, Leo, est prêt à sortir en salles. À l’approche de la date de sortie, les créateurs ont publié une affiche intrigante du film donnant un aperçu de l’intense confrontation entre Vijay et Sanjay Dutt.

Jeudi, les créateurs de Leo ont publié une affiche féroce de Vijay et Sanjay Dutt. Sur l’affiche, on peut voir Thalapathy Vijay tenant le cou de Sanjay et le feu en arrière-plan ne fait qu’intensifier le regard. Le texte sur l’affiche disait : « Restez calme et affrontez le diable ».





Sanjay Dutt jouera l’antagoniste dans le film. Le premier look de l’acteur, publié le jour de son anniversaire, a émerveillé les fans. Maintenant, l’affiche montrant la confrontation entre lui et Vijay a enthousiasmé les fans.

Les internautes ont inondé la section des commentaires d’éloges. L’un des commentaires disait : « Le rugissement de Léo commence. » Un autre a écrit : « Thalapathy Vijay battra le record de Jailer en octobre. » Un autre a écrit : « Le meilleur de tous les temps ». Un autre a écrit : « Le théâtre va exploser le 19 octobre ».

Dirigé par Lokesh Kanagaraj, Leo met en vedette Vijay, Sanjay Dutt, Trisha Kanan, Gautham Vasudev Menon, Priya Anand, Arjun Sarja, Babu Antony et d’autres dans des rôles clés. Le film devrait sortir en salles le 19 octobre.

Lokesh Kanagaraj a terminé le tournage du film en juillet et le thriller d’action marque le 67e film de Thalapathy Vijay. C’est la deuxième collaboration du duo après Master. Avant Master, Lokesh Kanagaraj a réalisé Maanagram et Kaithi respectivement en 2017 et 2019. L’année dernière, le cinéaste a prolongé le scénario de Kaithi dans Vikram avec Kamal Haasan, Vijay Sethupathi et Fahad Faasil formant l’univers cinématographique Lokesh et le film s’est avéré être un blockbuster.

Pendant ce temps, Sanjay Dutt a récemment été vu faire une apparition dans Shah Rukh Khan, Nayanthara, Vijay Sethupathi-starrer Jawan. Son camée a été très apprécié par le public. Désormais, les fans de l’acteur attendent avec impatience de le voir dans Leo.

