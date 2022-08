Vijay Hajare dirigera Mumbai Khiladis dans Ultimate Kho Kho, maillot officiel dévoilé

Mumbai Khiladis, qui devrait participer à la saison inaugurale Ultimate Kho Kho à partir du 14 août, a lancé ses maillots domicile et extérieur pour la saison lors d’un événement fastueux ici jeudi.

En plus de dévoiler son maillot officiel, la franchise basée à Mumbai a également annoncé Vijay Hajare comme capitaine pour la saison. Le dévoilement et l’annonce ont été faits par les propriétaires de l’équipe Punit Balan, Janhavi Dhariwal Balan et le rappeur de Bollywood Badshah lors d’un événement étoilé. Étaient présents Madhukar Shree, PDG, Rajendra Sapte, entraîneur-chef et Shobhi R, entraîneur adjoint.

S’adressant au rassemblement, Badshah, propriétaire de Mumbai Khiladis, a déclaré: «J’ai un lien émotionnel avec Kho Kho car ma mère a pratiqué ce sport au niveau de l’État. C’était ma plus grande motivation pour investir dans ce sport. Je suis vraiment excité et j’attends avec impatience ce nouveau chapitre de ma vie. Badshah a également annoncé qu’il publiera un hymne pour l’équipe. Interrogé sur l’hymne de l’équipe, Badshah a déclaré: «En ce qui concerne la motivation de l’équipe pour le tournoi, c’est le moins que je puisse faire pour les joueurs. C’est un travail en cours, mais je suis sûr que les joueurs l’aimeront, et vous l’aimerez aussi.



Originaire de Kolhapur, Maharashtra, Vijay Hajare, est nommé capitaine de Mumbai Khiladis. Lors de sa nomination, Hajare a déclaré: «Je tiens à remercier les propriétaires et les entraîneurs de m’avoir fait confiance. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs de notre côté. Nous avons besoin de joueurs énergiques sur le tapis et c’est donc fantastique que nous ayons beaucoup de jeunes. Notre entraînement bat son plein et nous sommes enthousiasmés par le tournoi. »Parlant de la préparation des Mumbai Khiladis pour le tournoi, l’entraîneur-chef Rajendra Sapte a déclaré que les joueurs se concentrent sur la condition physique.

« Nos préparatifs se déroulent bien pour le tournoi. Nous nous concentrons sur la condition physique des joueurs car l’Ultimate Kho Kho va être une longue compétition. Nous devons jouer tous les matchs jusqu’à la finale et nous menons nos préparatifs en conséquence », a-t-il conclu.

