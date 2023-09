Vijay Deverakonda visite le temple Yadadri avec sa famille au milieu du succès au box-office de Kushi

Vijay Deverakonda peut être vu enfilant une tenue traditionnelle complète, une kurta, ainsi qu’un poumon.

L’idole Vijay Deverakonda règne actuellement sur le cœur des masses avec son charme de garçon amoureux dans la dernière version de Kushi. Après avoir présenté au public une histoire d’amour absolument captivante, le beau gosse a de nouveau trouvé un personnage pour que les gens tombent amoureux de lui. Alors que le film connaît un grand succès sur les grands écrans du monde entier, Vijay, sa famille et son équipe de Kushi ont visité le temple Yadadri, à Telangana, pour rechercher la bénédiction divine du dieu.

Les créateurs de Kushi ont capturé ce moment de la visite de Vijay au temple Yadadri, Telangana. Ils ont en outre partagé quelques photos dans lesquelles Vijay peut être vu portant une tenue traditionnelle complète, une kurta, ainsi qu’un poumon. La légende dit en outre : « L’homme du moment, @TheDeverakonda, avec sa famille et son équipe #Kushi a reçu des bénédictions divines au temple Yadadri après avoir marqué un BLOCKBUSTER.





Avec Vijay Deverakonda et Samantha Ruth Prabhu dans les rôles principaux, Kushi est sorti en salles le vendredi 1er septembre et a reçu des critiques positives du public et des critiques, qui apprécient l’alchimie entre les acteurs principaux. Le drame romantique a pris un bon départ au box-office.

Le film de Vijay et Samantha a gagné Rs 17,85 crore brut en Inde le premier jour et avec une collection à l’étranger de Rs 8 crore, le film a gagné Rs 25,85 crore dans le monde le vendredi 1er septembre, selon le portail de suivi des divertissements Sacnilk.com. Le succès du film est crucial pour Vijay et Samantha puisque leurs derniers films, Liger et Shaakuntalam, ont respectivement lamentablement échoué au box-office.

Kushi est produit par Mythri Movie Makers et dirigé par Shiva Nirvana qui a déjà réalisé trois films : la comédie romantique Ninnu Kori avec Nani, Nivetha Thomas et Aadhi Pinisetty, le drame sportif romantique Majili avec Samantha Ruth Prabhu avec son ex-mari Naga Chaitanya, et drame d’action Tuck Jagadish avec Nani et Ritu Verma.