Vijay Deverakonda va envoyer 100 fans à Manali en vacances tous frais payés, sachez comment avoir de la chance

L’acteur ligre Vijay Deverakonda a récemment annoncé un voyage gratuit pour 100 fans à l’occasion de Noël. Dimanche, l’acteur a partagé une mise à jour sur le même sujet. Il s’est rendu sur Twitter et a annoncé qu’il enverrait 100 fans à Manali.

100 d’entre vous vont à la montagne

Mettre à jour! Bonne année.

Gros bisous et beaucoup d’amour à vous tous.https://t.co/3e0wE3ECNt https://t.co/a5vLqeQXze pic.twitter.com/wTyZGH0JOt– Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) 8 janvier 2023

Partageant la vidéo, Vijay Deverakonda a tweeté : « 100 d’entre vous vont à la montagne. Mettre à jour! Bonne année. Gros bisous et beaucoup d’amour à vous tous (sic). » Dans la vidéo, Vijay dit : « Bonne année, mes amours. Il s’agit d’une mise à jour Devara Santa. Je vous ai dit que je vais envoyer 100 d’entre vous en vacances tous frais payés. Nourriture, voyage et logement à ma charge. Je vous ai demandé où vous vouliez aller et dans chaque sondage vous avez choisi d’aller dans les montagnes. Alors, à la montagne, on y va. J’envoie 100 d’entre vous pour un voyage de cinq jours à Manali. Vous allez voir des montagnes enneigées, vous allez voir des temples et des monastères et nous avons de nombreuses activités prévues. Si vous avez plus de 18 ans et que vous me suivez, remplissez simplement le formulaire de document Google Devara Santa ci-joint. Nous allons sélectionner 100 d’entre vous et vous envoyer passer ces vacances incroyables. J’aimerais faire partie de votre voyage.

#Deverasanta, une tradition que j’ai commencé il y a 5 ans. Cette année, j’ai la plus belle idée jusqu’à présent 🙂 Je vais envoyer 100 d’entre vous en vacances tous frais payés. Aidez-moi à choisir la destination. #Deverasanta2022https://t.co/iFl7mj6J6v – Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) 25 décembre 2022

Plus tôt, s’adressant aux réseaux sociaux, Vijay a créé un sondage sur ses réseaux sociaux pour ses fans afin de l’aider à choisir la destination de voyage à offrir à ses fans. Il a demandé si ses fans voulaient un voyage dans les montagnes de l’Inde, les plages de l’Inde, le voyage culturel de l’Inde ou les déserts de l’Inde. Il a tweeté : “#Deverasanta, une tradition que j’ai commencée il y a 5 ans. Cette année, j’ai la plus belle idée jusqu’à présent. Je vais envoyer 100 d’entre vous en vacances tous frais payés. Aidez-moi à choisir la destination. Deverasanta2022”

