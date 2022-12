Vijay Deverakonda s’ouvre après avoir été interrogé pendant 12 heures par ED sur le financement de Liger; ‘Je suis allé et j’ai répondu…’

Vijay Deverakonda fait la une des journaux après avoir été interrogé par la Direction de l’application de la loi (ED) au sujet de sa dernière libération du financement de Liger, car il est affirmé que les réalisateurs du film auraient violé la loi FEMA (Foreign Exchange Management Act). Il est rapporté que le financement du film provenait d’une source étrangère et que l’interrogatoire a donc eu lieu. Après Charmee Kaur et Puri Jagannadh, Vijay a également été grillé pendant 12 heures.

Parlant de la même chose dans sa récente interview, la star de Liger a confirmé avoir été interrogée pendant 12 heures et a déclaré : “Avec une grande popularité, il y a des défis et vous ne pouvez rien y faire. Mais je vois cela comme une expérience. J’ai fait mon devoir quand ils appelé. Je suis allé répondre à leurs questions ». Bien qu’il ait été rapporté plus tôt que Puri Connects avait subi une perte massive, Liger ayant échoué au box-office et le cinéaste Puri Jagannadh a également pris un congé sabbatique du cinéma.

Liger a également présenté la célèbre Baahubali Ramya Krishnan et semble maintenant être la prochaine. Alors que la principale dame Ananya Panday pourrait également être appelée par ED pour la même chose. Liger a été une déception après sa sortie et de nombreux fans de Vijay Deverakonda ont qualifié le film de perte de temps et se sont même demandé ce qui l’avait poussé à faire un tel film de sac. Liger a lamentablement échoué au box-office à travers le monde et Mike Tyson, qui aurait reçu une somme énorme pour son apparition dans la série, a presque oublié qu’il en avait fini avec un film comme Liger.

Alors que les deux acteurs du film ont évolué et se préparent pour leurs futurs projets. Vijay sera ensuite vu à Khushi avec Samantha Ruth Prabhu tandis qu’Ananya a terminé le tournage de Dream Girl 2 face à OG Dream Girl Ayushmann Khurrana.