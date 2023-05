Vijay Deverakonda sort une vidéo romantique de BTS avec Samantha Ruth Prabhu des sets de Kushi, les fans disent « rab ne bana di jodi »

Vijay Deverakonda partage une vidéo romantique de BTS avec Samantha Ruth Prabhu des sets Kushi

Vijay Deverakonda et Samantha Ruth Prabhu mettent le feu à Internet avec leur chimie grésillante alors qu’ils se réunissent pour le film Kushi. Récemment, l’acteur a partagé une vidéo romantique de BTS et les fans ne peuvent pas rester calmes.

Vendredi, Vijay Deverakonda est allé sur son Instagram et a partagé une bobine romantique et mignonne. Dans la vidéo, on pouvait voir l’acteur chanter une chanson, adorer Samantha Ruth Prabhu et la serrer dans ses bras à la fin. L’acteur a légendé la vidéo, « #Kushi ne manque jamais une occasion de lui dire à quel point elle compte pour vous. Même si elle ne s’en rend pas toujours compte. Dans la vidéo, l’acteur a affirmé que la bobine avait été réalisée à l’insu de Samantha.





La vidéo de Vijay Deverakonda et Samantha Ruth Prabhu des sets de Kushi a laissé les fans émerveillés qui n’arrêtaient pas de baver sur la chimie du duo. L’un des fans a écrit : « Ne sont-ils pas mignons ensemble ? Je les ai aimés. Un autre a écrit: « Aww, je regarde ça en boucle et j’attends le film. » Un autre fan a commenté, « rab ne bana di jodi ». Un autre commentaire disait : « s’il vous plaît, mariez-vous ». Un autre a écrit: « Tu vas nous hypnotiser avec ta chimie dans le film. »

Dirigé par Shiva Nirvana, Kushi met en vedette Vijay Deverakonda et Samantha Ruth Prabhu, ainsi que Jayaram, Vennela Kishore et Sachin Khedekar, entre autres. Le film tourne autour de l’histoire d’amour d’un officier de l’armée et d’une fille cachemirienne des montagnes du Jammu-et-Cachemire. Le film devrait sortir le 1er septembre.

Pendant ce temps, Samantha Ruth Prabhu a également une tranche indienne de la série Web américaine Citadel dans le pipeline où elle sera vue partager l’écran avec Varun Dhawan. Vijay Deverakonda, d’autre part, a le prochain film de Puri Jagannadh intitulé Jana Gana Mana dans le pipeline, qui devrait sortir le 3 août et met également en vedette Janhvi Kapoor et Pooja Hegde.

