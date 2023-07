Vijay Deverakonda s’enfuit alors qu’un fan essaie de lui toucher les pieds, les internautes disent « chote bacche se kya darna »

La réaction « étrange » de Vijay Deverakonda face à un jeune fan essayant de lui toucher les pieds devient virale.

Vijay Deverakonda, qui bénéficie d’un énorme nombre de fans, a récemment été vu en train de prononcer un discours lors du film de son frère, Baby’s success meet où un fan a sauté de nulle part pour toucher ses pieds. L’acteur s’est fait troller pour sa réaction.

Mercredi, Viral Bhayani a partagé une vidéo de Vijay Deverakonda prononçant un discours lors d’un événement. Un jeune garçon accourut vers lui sur scène pour lui toucher les pieds. Cependant, Vijay Deverakonda a été vu courir et avait l’air effrayé. L’acteur a été vu vêtu d’un kurta bleu et d’un pyjama blanc. L’enfant a été arrêté par ses gardes du corps, cependant, la réaction de Vijay a laissé les fans confus.

Les internautes ont trollé l’acteur pour avoir couru, ayant peur d’un enfant qui essayait de lui toucher les pieds. L’un des commentaires disait: « Il a peur comme s’il avait vu un Anaconda. » Un autre a écrit : « Quel est ce comportement Vijay ? Étrange! » Un autre commentaire disait: « Pourquoi avoir peur d’un petit enfant. » Un autre a écrit: « Vijay a eu peur comme une fourmi. » Un autre a écrit : « Les fans ne donneraient que des bénédictions, pourquoi les fuir ? Au moins, appréciez-les. Un autre a commenté, « ce n’est pas une bombe… de quoi a-t-il si peur? »

Vijay Deverakonda sera bientôt vu dans le film Kushi. Le drame romantique dirigé par Shiva Nirvana met également en vedette Samantha Ruth Prabhu. Le film est tourné dans diverses régions du Cachemire et de l’Andhra Pradesh et tourne autour de l’histoire d’amour d’un officier de l’armée et d’une fille cachemirienne des montagnes du Jammu-et-Cachemire.

Kushi marque la deuxième collaboration de Vijay Deverakonda et Samantha Ruth Prabhu et ses chansons ont déjà fait tomber les fans amoureux de leur chimie. Le film devrait sortir en septembre de cette année en tamoul, télougou, kannada et malayalam.

Pendant ce temps, à part Kushi, Vijay Deverakonda a également Jana Gana Mana de Puri Jagannadh dans le pipeline, qui devrait sortir en salles le 3 août. Le film d’action militaire en langue télougou met également en vedette Pooja Hegde.

Lire Vijay Deverakonda est-il « pratiquement » marié ? Voici ce que Janhvi Kapoor a dit