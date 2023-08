Vijay Deverakonda se dit chanceux d’être un acteur de cette ère panindienne

L’acteur Vijay Deverakonda est super occupé avec les promotions de son prochain film Kushi. La bande-annonce du film a été publiée par l’acteur lui-même aujourd’hui lors d’un grand événement à Hyderabad où des médias de tout le pays étaient présents. S’adressant aux médias lors de l’événement, Vijay a partagé des choses intéressantes sur le film, sa carrière, ses films précédents et des aspects personnels également.

Vijay est devenu un acteur pan indien avec Arjun Reddy et son dernier film Liger. Il est l’un des rares acteurs pan-indiens du sud et a un énorme fan à travers le pays. Il apprécie le statut pan-indien depuis un certain temps maintenant et lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait, Vijay a dit qu’il se sentait chanceux.

Il a déclaré: « Je me sens chanceux d’être un acteur dans cette ère panindienne. Les films de toutes les langues du sud se portent bien en ce moment. J’ai cru au contenu d’un film qui n’a malheureusement pas bien marché. Mais maintenant, un histoire d’amour dans laquelle jouer le rôle principal sort en plusieurs langues et je me sens vraiment chanceuse d’avoir été à ce poste. »

Côté travail, Vijay tourne pour son prochain film réalisé par Parasuram. Le duo réalisateur et acteur a déjà collaboré ensemble pour Geetha Govindam, qui est à nouveau un succès à succès dans la carrière de Vijay. Ce film a Mrunal Thakur comme actrice principale. Il a un autre film et il sera réalisé par Gowtam Tinnanuri.

Le film Kushi, dirigé par Shiva Nirvana et produit par Naveen Yerneni et Ravi Shankar Y sous la bannière Mythri Movie Makers, présente des performances de Murali Sharma, Sachin Khedekar, Vennela Kishore et Rahul Ramakrishna. Il devrait sortir en salles le 1er septembre et proposer des projections en télougou, tamoul, malayalam, kannada et hindi.