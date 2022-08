Vijay Deverakonda riposte aux trolls pour avoir lancé une culture de boycott à Bollywood ; questions ‘Ne devrions-nous pas sortir nos films ?’

Vijay Deverakonda vit la vie comme un roi et il l’a prouvé à maintes reprises. Alors que l’acteur attend sa sortie pan-indienne Liger, le film est passé sous le radar du boycott puisque Karan Johar y est associé. Et beaucoup ont critiqué Vijay pour avoir soutenu Laal Singh Chadha d’Aamir Khan, car il a déclaré que ce n’est pas Aamir qui est confronté à la perte, mais même l’économie. Depuis hier, le boycott de Liger est à la mode sur Twitter. Vijay n’est pas quelqu’un qui laissera ces trolleurs affecter son film, car lui et toute l’équipe ont énormément travaillé dessus.

Alors que les tendances boycott Liger, Vijay dans son interaction lors des promotions de Liger a été interrogé sur la culture boycott à Bollywood. À quoi il a riposté et a dit: “Je ne sais pas exactement quel est leur problème (les trolls en ligne) et ce qu’ils veulent. Nous avons raison de notre côté. Je suis né à Hyderabad. Charmme est né au Pendjab. Puri monsieur était né à Narsipatnam. Ne devrions-nous pas travailler ? Nous avons travaillé dur pendant trois ans pour faire ce cinéma. Ne devrions-nous pas sortir nos films ? Devrions-nous nous asseoir dans des maisons ? Vous avez tous vu l’amour que le public a déversé sur nous. Je fais des films pour ce public. J’ai besoin de ce public. Il n’y a aucune raison d’avoir peur tant que nous n’aurons pas ces gens pour nous”. Il a rugi et comment !

Vijay Deverakonda est une star autodidacte, sans avoir aucun soutien, il a fait sa niche et il n’a pas peur de la perdre car il sait que ce qui doit rester restera avec lui. En parlant de Liger, la bande-annonce et les chansons ont touché la corde sensible du public. Le film met également en vedette l’actrice super talentueuse du sud, Ramya Krishnan, qui rugit à l’écran à chaque fois. Baahubali est un exemple classique. Ananya Pandya sera vue en face de Vijay. Alors que le plus grand USP du film est que les réalisateurs ont réussi à apporter la vraie sensation de combat et l’inspiration Mike Tyson et l’aperçu de lui dans la bande-annonce a incité le public à visiter les théâtres maintenant. Liger est prêt à sortir le 25 août 2022.