Vijay Deverakonda révèle qu’il était prêt à attendre 10 ans que Samantha termine le tournage de Kushi après avoir appris l’existence de la myosite

Vijay Deverakonda et Samantha ont annoncé Kushi au début de l’année dernière. Un grand pooja a eu lieu dans le cadre du lancement du film et les réalisateurs ont commencé à tourner pour le film en avril et ont même célébré l’anniversaire de Samantha sur les plateaux du film au Cachemire. Après avoir pris une courte pause, les réalisateurs ont commencé le deuxième programme et après cela, le tournage du film a été bloqué pendant assez longtemps. Cela s’est produit lorsque Samantha a reçu un diagnostic de myosite.

Pendant plus de huit mois, le tournage a été suspendu car Samantha était en mesure de participer au tournage. Vijay Deverakonda, bien qu’il ait d’autres engagements, n’a montré aucune sorte de frustration face à ce qui se passait. Il a attendu que Samantha soit guérie, puis a recommencé à tourner pour le film. Interrogé à ce sujet, il a déclaré: « Je ne peux imaginer personne d’autre que Samantha dans ce personnage. J’étais prêt à attendre aussi longtemps qu’elle avait besoin de guérir. J’aurais attendu même s’il lui a fallu 10 ans pour revenir à les décors du film. »

En plus de cela, le réalisateur Shiva Nirvana a déclaré qu’il avait écrit le personnage en gardant à l’esprit Samantha et qu’il était un grand fan d’elle. Samantha et Shiva Nirvana ont travaillé ensemble pour Majili qui était un autre succès à succès.

Concernant ses engagements professionnels, Vijay est actuellement engagé dans le tournage de son prochain film sous la direction de Parasuram. Ce duo réalisateur-acteur a déjà collaboré au film à succès Geetha Govindam, qui a marqué un autre triomphe dans la carrière de Vijay. Mrunal Thakur se joint à lui dans cette nouvelle entreprise en tant que protagoniste féminin. De plus, Vijay a encore un autre projet en préparation, qui sera dirigé par Gowtam Tinnanuri.

Passant au film Kushi, réalisé par Shiva Nirvana et produit par Naveen Yerneni et Ravi Shankar Y sous la bannière de Mythri Movie Makers, il présente des performances notables de Murali Sharma, Sachin Khedekar, Vennela Kishore et Rahul Ramakrishna.