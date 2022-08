Vijay Deverakonda révèle que Mike Tyson l’a frappé pendant les répétitions, lui a donné des migraines

Ananya Panday et Vijay Deverakonda sont occupés à promouvoir leur film Liger, qui sortira le 25 août. La légende de la boxe Mike Tyson fait également ses débuts à Bollywood avec Liger. Le boxeur professionnel, qui a fait la une des journaux mondiaux lorsqu’il est devenu le plus jeune champion poids lourd de l’histoire de la boxe en 1986 à l’âge de 20 ans, est largement considéré comme l’un des plus grands combattants poids lourds de tous les temps.

Dans une récente interview avec Bollywood Life, Ananya et Vijay ont parlé de leurs scènes avec Mike. Ananya a rappelé l’un des incidents et a déclaré: “Unhone mere Khande par sirf haath rakha tha et j’étais comme, je jure que je suis tombé parce que sa main était si lourde. J’avais peur plus tôt, mais il était très gentil. J’aimerais croire que nous sommes amis.





Vijay a également parlé d’un incident lorsque Mike l’a frappé par erreur. Il a déclaré: “Jab subah me set par aaya, toh production ne bola Tiger sir ke shoes nahi mil rahe hai kyuki unke foot ka size 14 hai (Quand j’ai atteint le plateau, l’équipe de production m’a dit qu’ils ne pouvaient pas trouver de chaussures pour Tiger monsieur car sa taille de pieds est de 14). J’ai un grand pied et mera taille 10 hai. Quand il est venu sur le plateau et a dit bonjour, sa taille de poignet était également grande.

Il a ajouté: “J’étais inquiet quand j’ai vu ses mains, son pied et son cou. Quand il m’a donné un coup de poing par erreur pendant les répétitions, j’ai eu la migraine toute la journée. Je n’ai pas été assommé, mais le corps voulait tomber.

Pendant ce temps, dans une interview avec Galatta Plus, Vijay a déclaré: «J’ai toujours été fasciné par le terme superstar et j’ai toujours voulu être appelé une superstar et en devenir une. Je fais la tournée des fans de Liger à travers l’Inde et la presse de chaque ville vous reçoit avec tant d’amour et de respect et tout le monde s’adresse à vous en tant que superstar.

«Cela a soudainement commencé à me sembler un peu gênant, je me sens gêné. Peut-être qu’à un moment donné, j’ai l’impression de ne pas avoir encore fait assez pour le mériter. Quand des amis m’envoient un texto en me disant : ‘Quelle est cette réaction ? C’est super star’, je me dis, ‘Attendons jusqu’au 25 août’. Je ne pense pas que le terme corresponde encore, mais il y a eu beaucoup d’amour.