Vijay Deverakonda révèle comment il a approché Karan Johar pour réaliser le premier film pan-mondial de Liger India [Exclusive Video]

Liger est à toutes fins pratiques l’un des films les plus attendus de l’année. Et outre la bande-annonce et l’intensité des acteurs, un autre facteur qui a fait Ligre tant attendu, il prend bel et bien des allures de projet international, porté par la vision du directeur Puri Jagannadh et producteur Karan Johar. Alors, imaginez à quel point c’était excitant d’entendre Vijay Devérakonda se révéler dans un interview exclusive avec BollywoodLife (avec Ananya Panday) comment Liger est passé d’un film pan-indien à un film pan-mondial après que lui et Puri Jagannadh ont approché Karan Johar pour qu’il se joigne à nous. Regardez l’interview vidéo exclusive de Vijay Deverakonda et Anaya Panday sur Liger ci-dessus…