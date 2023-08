Vijay Deverakonda révèle ce qui est important pour lui dans une relation au milieu des rumeurs de fréquentation de Rashmika Mandanna

La bande-annonce de Vijay Deverakonda et Samantha’s Kushi est sortie aujourd’hui et elle prend d’assaut Internet pour son contenu et est assez belle. Lors de la conférence de presse sur la sortie de la bande-annonce qui s’est tenue à Hyderabad aujourd’hui, Vijay a parlé aux médias du film, de sa collaboration avec Samantha et bien plus encore. L’acteur sera vu jouer un garçon amoureux à l’écran et aussi un mari de Samantha, qui joue Kushi. Interrogé sur ce qui est important pour lui dans une relation, l’acteur a partagé quelques points intéressants.

Vijay a déclaré qu’il est important de se comprendre dans une relation. Il a dit: « Je pense que dans une relation, il est important de s’aimer d’abord. Ils doivent se soutenir, se soutenir mutuellement. L’amour est une question de partenariat et de camaraderie. »

Depuis un certain temps déjà, des rumeurs circulent selon lesquelles Vijay Deverakonda et Rashmika Mandanna se fréquentent. Au milieu de ces rumeurs, les commentaires de Vijay sur l’amour et la camaraderie se répandent comme une traînée de poudre.

Rashmika Mandanna et Vijay Deverakonda ont travaillé ensemble pour Geetha Govindam et Dear Comrade. Plus tard, ils ont été aperçus ensemble lors de divers incidents et le duo est parti en vacances ensemble un bon nombre de fois.

Rashmika a été aperçue chez Vijay Deverakonda lors d’un live sur Instagram et les fans ont pu repérer le même arrière-plan sur ses photos et sur celles de Vijay.

Côté travail, Vijay Deverakonda a quelques films en préparation. Il travaille pour un film avec le réalisateur de Jersey Gowtam Tinnanuri et le réalisateur de Geetha Govindam Parasuram. Sreeleela et Mrunal Thakur jouent respectivement les principales dames de ces films.