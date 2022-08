Vijay Deverakonda réagit à la tendance “Boycott Liger” ; dit qu’il fait confiance à Dieu et a les bénédictions de sa mère

La star d’Arjun Reddy, Vijay Deverakonda, est devenue la dernière célébrité à être ciblée par les internautes qui ont maintenant appelé au boycott de son film très attendu Liger, avec également Ananya Panday. Le film marque les débuts de Vijay à Bollywood et il a été produit sous la bannière Dharma Productions de Karan Johar. Répondant aux appels au boycott contre son film, Vijay a déclaré qu’il faisait confiance à Dieu et avait les bénédictions de sa mère.

« J’ai beaucoup lutté pour arriver ici. Je me suis battu pour l’argent et le respect. Je me suis aussi battu pour avoir du travail. Avant la sortie de mon premier film, je n’avais pas beaucoup d’argent et je travaillais même gratuitement. moi au moment de la sortie de mon film Arjun Reddy. Mais c’est devenu un succès. J’ai tout affronté et maintenant je n’ai plus peur. Maintenant, je fais des films pour les gens. Vijay a déclaré lors d’un événement promotionnel pour Liger.

Se souvenant de ses débuts dans l’industrie, Vijay a déclaré : « Beaucoup de gens se sont opposés à moi au moment de la sortie de mon film Arjun Reddy. Des drames sont nécessaires et je suis prêt à me battre.

Vijay a également lancé un appel à tous pour qu’ils travaillent ensemble pour le succès de l’industrie du divertissement. “Il y a un certain nombre de personnes impliquées lors de la sortie d’un film. Donc, s’il échoue au box-office, ils souffrent tous. Nous devons travailler ensemble pour le succès de chacun”, a-t-il déclaré.

La tendance «Boycott Liger» a commencé après que Vijay ait soutenu Aamir Khan et son film récemment touché Laal Singh Chaddha. En réponse, l’acteur a demandé aux trolleurs de ne pas travailler et sortir leurs films et rester à la maison sans rien faire. Il a ajouté qu’il faisait des films pour le public qui leur avait donné de l’amour et qu’il avait besoin de ce public. Il a dit qu’il n’y a aucune raison d’avoir peur tant que nous n’aurons pas ces gens pour nous.