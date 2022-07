Vijay Deverakonda porte des chappals, la réaction hilarante de Ranveer Singh devient virale

Jeudi, Vijay Deverakonda et Ananya Panday ont lancé la bande-annonce de leur prochain film Liger. Ranveer Singh faisait également partie de l’événement de lancement de la bande-annonce. Sur YouTube, la bande-annonce a déjà franchi les 50 millions de vues.

Pendant l’événement, Ranveer Singh a mis le feu à la scène avec son énergie débordante. Les vidéos de lui sont devenues virales sur les réseaux sociaux, on peut le voir s’amuser lors de l’événement. Cependant, l’un des clips viraux qui a attiré l’attention de tout le monde présente Ranveer Singh soulignant Vijay portant des chappals lors de son propre lancement de bande-annonce. Ranveer a dit: “Bhai ka style dekho, aise lag raha hai, ye simple lancement de la remorque pe aaya hai ya lancement principal de la remorque inke pe aaya hu”.

Découvrez la vidéo hilarante ici:







Des clips plus amusants des deux acteurs dansant ensemble sont devenus viraux.







Cependant, la réaction de Ranveer ne s’est pas bien passée avec les internautes qui ont commencé à le troller. L’un des trolls a écrit: “Cela montre à quel point les stars du sud sont terre-à-terre et humbles. Et yaha bollywood Mei to aadhi budget stars ke costumiers le jaate hai. C’est pourquoi les films de bollywood s’effondrent et les films du sud deviennent des superproductions dans le monde entier avec 1000 cr Entreprise.” Le deuxième mentionnait : “Ce type Ranveer pour la publicité a fait une séance photo nue… hahhaha.”

La troisième personne a commenté: “Ranvir Singh ko akal nhi h kese baat kiya jata hai.” Le quatrième a écrit: “Pourquoi !! Chercheur d’attention irritant. Utilise pour l’aimer maintenant.”

De retour à Liger, dirigé par Puri Jagannadh et produit par Karan Johar, le film devrait sortir en salles le 25 août 2022, après avoir subi plusieurs retards dus au COVID-19.

La première chanson de Liger, intitulée Akdi Pakdi est sortie avant la bande-annonce.

Il mettait en vedette Vijay et Ananya régnant sur la piste de danse avec leurs mouvements. Dans le film, Vijay joue un combattant MMA tandis qu’Ananya joue son amour. Le film marque les débuts de Vijay dans le cinéma hindi et le premier film multilingue d’Ananya. Le film est également le premier album de Mike Tyson à Bollywood. Il sera publié en hindi, tamoul, télougou, kannada et malayalam. (Avec les entrées de l’ANI)