Vijay Deverakonda laisse Rashmika Mandanna rougir à l’événement Sita Ramam en lui disant: “Tu es toujours si jolie et belle”; se demande pourquoi le public rigole [Watch]

Les rumeurs sur la liaison de Vijay Deverakonda et Rashmika Mandanna courent depuis longtemps. Les deux n’ont jamais hésité à montrer leur affection l’un envers l’autre. Ils ont toujours soutenu qu’ils étaient de très bons amis et que leur lien était spécial. Cependant, les deux n’ont jamais admis être en couple. Lors du récent événement Sita Ramam, Vijay a laissé Rashmika rougir en la complimentant sur scène.

Dans une promo de l’événement musical de pré-sortie partagé par les créateurs, Vijay n’a pas pu se contenir pour dire à Rashmika à quel point elle est belle à chaque fois qu’il la voit. Dès que Vijay a pris le nom de Rashmika, tout le monde dans le public a commencé à rire et il s’est demandé pourquoi avec un sourire sur son visage. “Rashmika, tu es toujours si jolie et belle alors tout le monde rigole dès que je mentionne ton nom, je ne sais pas pourquoi”, a déclaré Vijay dans la vidéo.

Sur Koffee With Karan 7, Ananya Panday a laissé un indice majeur sur la relation entre Vijay et Rashmika. Au cours de la ronde de tir rapide, lorsqu’on a demandé à Ananya de commenter l’état de la relation de Vijay, elle a fait un jeu de mots et a répondu : “J’ai l’impression qu’il est pressé… de rencontrer Mika… Singh. Compris.” Un Vijay perplexe a regardé Ananya et a demandé, “tu penses ça?” et elle a répondu: “Oui.”

Lorsque Karan Johar a interrogé Vijay sur les rumeurs de fréquentation avec Rashmika, la star de Liger a répondu : “Nous avons fait deux films ensemble à un stade très précoce de ma vie. C’est une chérie et je l’aime beaucoup. Nous sommes vraiment de bons amis. Nous partageons tellement de choses à travers les films, beaucoup de hauts et de bas. Un lien se crée.” Vijay et Rashmika ont travaillé ensemble dans Geetha Govindam et Dear Comrade.