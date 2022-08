Vijay Deverakonda invite à boycotter la tendance Liger après sa déclaration en faveur de Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan devient VIRAL

Le Liger de Vijay Deverakonda est actuellement sous le radar du boycott après sa déclaration de soutien à Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan devenu VIRAL. Les internautes ne sont pas satisfaits du soutien de Vijay à Aamir Khan, car dans sa récente conversation, le détroit du sud a été interrogé sur la dernière tendance au boycott en cours à Bollywood et la plus grande victime en a été Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan. Le film de la superstar a lamentablement échoué au box-office et est maintenant considéré comme le plus grand désastre d’une star de Khan.

Alors que Vijay, qui attend la sortie de son premier film pan-indien, s’est prononcé contre la tendance au boycott avec un argument valable sur la façon dont cela affecte non seulement les acteurs du film, mais même les travailleurs qui donnent leur sueur et leur sang tout en faisant le film . Plus tôt, la principale dame de Laal Singh Chaddha, Kareena Kapoor Khan, avait également demandé de ne pas boycotter le film car 250 travailleurs ont donné leur sueur et leur sang pour le film.

Vijay fait actuellement face à une réaction massive sur Internet, car le boycott de Liger est la tendance principale sur Twitter et les gens de la maison s’en prennent à lui et nous rappellent même que Karan Johar est le producteur du film et que nous devrions le boycotter.

Vijay Deverkonda fait chanter les Indiens pour les familles de l’équipe de tournage. Les Indiens ont pris un contrat pour s’occuper de ces familles. Vijay Jee, vous devez convaincre Bollywood pourquoi ils font des blagues sur les divinités hindoues alors que 80 % de la population est hindoue en Inde.#BoycottLigerMovie #BoycottLiger pic.twitter.com/hzPFxBqXeQ Rahul Kumar Mishra (@Diplomaticguru) 19 août 2022

Fait #dever… Konda veut suggérer que “le public est fou”. Ne devrions-nous pas #BoycottLigerMovie .. au diable, quiconque se range du côté du #bullywoods…https://t.co/a4yOiHXp2O lalit (@lalitmish) 19 août 2022

Vijay fait également un film avec karan jowh0re et ananya pandey. Tu ruk #BoycottLigerMovie mon temps hai abhi https://t.co/M6Ck9aqSSR NamitaJaiHind TJP Gobhiraitawing ??? (@NamitaJaiHind) 19 août 2022

Oui #BoycottLigerMovie ?@TheDeverakonda écoutez cette vidéo du grand @KChiruTweets. Les stars du sud sont traitées comme des citoyens de seconde zone Si vous avez un peu de dignité et de respect de vous-même, arrêtez de travailler dans #Bollywood industrie ?@karanjohar @AlwaysRamCharan @tarak9999 @Rajeev_GoI pic.twitter.com/PEYvOzcA15 Abhinav Rajkumar ?? (@abhinavrajkumar) 20 août 2022

N’oubliez pas que ce film est également produit par karan johar qui déteste la culture hindi et écoutez attentivement les paroles de vijay, il ne se souciait de rien, nous devons donc nous unir cette fois également pour boycotter son prochain film. #boycottLigermovie https://t.co/higPt0905S Devesh Purohit (@DeveshPurohit18) 19 août 2022

LIGER Hero Devarakonda chez lui Assis sur un canapé, voir des choses pooja sur teapoy Aujourd’hui & les 3 archakas sont debout et LIGER avec une fille assise sans vergogne Nous sommes beaucoup plus effrontés si nous regardons ses films#BoycottLigerMovie pic.twitter.com/slpzSqr8f4 Koushik Rajaram (@KoushikRajaram1) 19 août 2022

Nous espérons juste que ce boycott de Liger ne connaîtra pas le même sort que Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan. Comme Anurag Kashyap a dit que nous vivons une époque étrange, surtout en ce qui concerne Bollywood, car tout est actuellement très imprévisible.