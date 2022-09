Vijay Deverakonda est un coup de cœur. Il a des femmes de tout le pays qui s’évanouissent devant lui. Une débâcle ne mettra pas beaucoup d’impact sur sa popularité. Récemment, Vijay Deverakonda a goûté à l’échec avec Ligre. Le film réalisé par Puri Jagannadh s’est avéré être un gros flop. Le charisme de Vijay Deverakonda et Ananya PandayLa beauté de n’a pas pu empêcher le film de tomber au box-office. Depuis la mauvaise performance de Liger au box-office, Vijay Deverakonda avait suivi une cure de désintoxication des réseaux sociaux. Mais maintenant, il est de retour avec un bang.

Vijay Deverakonda rompt sa pause sur les réseaux sociaux

Vijay Deverakonda a publié ses premiers messages sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Il a partagé une fabuleuse photo donnant un aperçu complet de son look aux SIIMA Awards 2022. L’acteur s’est habillé dans un costume de style indo-occidental Jodhpuri. Il l’a associé à des chaussures en cuir élégantes. Mais c’est la légende qui a attiré l’attention de tous. Il a partagé la photo avec la légende “Un seul joueur”. Cela laisse certainement entendre que l’échec de Liger n’a pas du tout affecté son enthousiasme et qu’il va plutôt riposter de plein fouet dans son prochain. Même ses fans le soutiennent. Un commentaire disait: “Tu t’élèveras comme un phénix et voleras comme un bébé aigle.” Un autre commentaire disait: “Peu importe que vos films soient des succès ou des flops, votre seul.”

Les prochains films de Vijay Deverakonda

Le prochain film de Vijay Deverakonda est Kushi avec Samantha Ruth Prabhu. Réalisé par Shiva Nirvana, il devrait sortir en salles le 23 décembre 2022. La chimie de Samantha et Vijay est la principale USP de ce film. Vijay Deverakonda avait également Jana Gana Mana dans son chat mais maintenant le film a été mis de côté. Il allait collaborer avec Puri Jagannadh pour celui-ci aussi mais depuis l’échec de Liger, ce film a été mis de côté.