Vijay Deverakonda fait preuve d’amour dans le teaser Animal de Ranbir Kapoor, selon la rumeur, sa petite amie Rashmika Mandanna laisse tomber un emoji en forme de cœur

Vijay Deverakonda a réagi au teaser Animal de Ranbir Kapoor, et la petite amie présumée de l’acteur, la co-star de Ranbir, Rashmika Mandanna, a répondu.

À l’occasion du 41e anniversaire de Ranbir Kapoor, les créateurs de son prochain drame de gangsters Animal ont lancé le premier teaser du film. Dirigé par Sandeep Reddy Vanga, le film met également en vedette Rashmika Mandanna, Anil Kapoor et Bobby Deol dans des rôles principaux. Le teaser de 2,26 minutes a ravi les fans de Ranbir et a même impressionné Vijay Deverakonda.

Vijay Deverakonda a titré Arjun Reddy (2017) de Sandeep, qui a été refait sous le nom de Kabir Singh (2019) avec Shahid Kapoor. Vijay a fait part de ses réflexions sur la deuxième sortie en hindi de Sandeep sur X (anciennement Twitter) et a partagé le teaser avec la légende : « Je souhaite à mes chéris @imvangasandeep @iamRashmika (emoji coeur). Et à mon RK préféré le meilleur et joyeux anniversaire ! »

Voici le tweet

Je souhaite à mes chéris @imvangasandeep @iamRashmika et mon RK préféré le meilleur et joyeux anniversaire ! #AnimalTeaserhttps://t.co/O7zYnKIlA1 – Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) 28 septembre 2023

Peu de temps après le tweet de Vijay, sa co-star et petite amie présumée, Rashmika, a répondu : « Merciuuuuuu @TheDeverakonda (emoji coeur). Soyez le meilleur! »

Voici la réponse de Rashmika Mandanna

Merciuuuuuu @TheDeverakonda

Soyez le meilleur test test ! https://t.co/vz9MCFhsiA – Rashmika Mandanna (@iamRashmika) 28 septembre 2023

L’épouse de Ranbir, Alia Bhatt, a également partagé sa réaction au teaser d’Animal. Sur son compte IG, Alia Bhatt a partagé le teaser et a écrit : « AUCUNE LÉGENDE NÉCESSAIRE CAR CELLE-CI EST (emoji de feu) #Animal en salles le 1er décembre ! »

Voici le post d’Alia Bhatt sur Animal





Le film, qui met également en vedette Anil Kapoor et Rashmika Mandanna, est un thriller d’action violent et voit Ranbir dans un nouvel avatar. Le teaser a été salué par les fans pour l’intrigue qu’il a créée et certaines des scènes d’action qu’il a taquinées. Le teaser s’ouvre avec Ranbir et Rashmika, habillés en tenue traditionnelle, discutant s’ils veulent des enfants. Nous avons ensuite un flash-back d’un jeune Ranbir giflé sans pitié par son père – Anil Kapoor. Son père le traite de criminel et d’autres membres de sa famille pensent qu’il est un enfant gâté né avec une cuillère en argent dans la bouche.

Initialement, le film devait entrer en conflit avec Gadar 2 et OMG 2 le 11 août. Cependant, les réalisateurs ont décidé de reporter le film. Comme l’a rapporté Bollywood Hungama, les effets visuels du film sont la raison du retard. Avant Animal, Ranbir a été vu avec Shraddha Kapoor dans la comédie romantique de Luv Ranjan, Tu Jhoothi ​​Main Makkaar. Vijay Deverakonda, sur le plan du travail, a été vu pour la dernière fois avec Samantha à Kushi.