Vijay Deverakonda explique comment il veut que sa vie conjugale soit; le compare à une chanson

Vijay Deverakona est actuellement occupé à tourner des films consécutifs. Après avoir commis un désastre avec Liger, l’acteur a commencé à tourner pour Kushi avec Samantha. Kushi est réalisé par Shiva Nirvana et devrait sortir le 7 septembre.

Na Roja Nuvve, la première chanson du film a pris d’assaut Internet dans les cinq langues et aujourd’hui, les créateurs ont sorti la deuxième chanson Aradhya. C’est une autre chanson enjouée du film et elle présente Vijay Deverakonda et Samantha en tant qu’épouse et mari.

Vijay Deverakonda, réputé pour son charme irrésistible et sa présence magnétique, a toujours captivé le cœur de ses fans. Avec son prochain film de comédie romantique Kushi, l’acteur a une fois de plus plongé le public dans les teintes de l’amour, livrant une chanson de couple émouvante intitulée Aradhya. Dans cette mélodie enchanteresse, Vijay exprime ses aspirations pour sa vie conjugale idéale.

Parlant de la chanson d’Aradhya, Vijay a récemment partagé ses réflexions en disant : « Aradhya est une chanson qui dépeint un jeune couple profondément amoureux, vivant la première année de mariage où ils se délectent de leur espace personnel et de leur intimité. C’est cette belle phase après le mariage quand vous avez tout le temps du monde et cette personne pour vous tout seul. Ces moments de la chanson résonnent avec mes propres expériences de vie, même si je ne suis pas encore marié. Cependant, c’est le genre de vie conjugale que j’envisage pour moi-même.

De plus, le charme irrésistible de Vijay transparaît dans la chanson « Aradhya » de Kushi. La chanson capture magnifiquement la chimie entre Vijay et Samantha Ruth Prabhu, fixant de nouveaux objectifs relationnels pour la jeune génération.

En ce qui concerne ses efforts professionnels, Vijay a obtenu des opportunités passionnantes dans le monde de l’image de marque. Aux côtés de Kushi, il a deux projets sans titre alignés, dont l’un est VD12, et l’autre est une collaboration avec le réalisateur de Geetha Govindam.