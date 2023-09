Vijay Deverakonda et Rashmika Mandanna vivent ensemble ? Les images virales mènent à des spéculations

Vijay Deverakonda et Rashmika Mandanna ont souvent fait la une des journaux pour leur prétendue relation. Dernièrement, nous avons entendu dire qu’ils pourraient bientôt se marier. Les photos virales de l’actrice avec la famille de Vijay Deverakonda n’ont fait qu’alimenter le feu. Aujourd’hui, les internautes pensent que les deux pourraient vivre ensemble sous le même toit. Cela s’est produit à cause des derniers messages des deux. L’environnement semble très identique, ce qui fait croire aux gens qu’ils vont effectivement fort. Vijay Deverakonda était également lié à Ananya Panday entre-temps lors des promotions de Liger. Regarde ces photos…

Vijay Deverakonda et Rashmika Mandanna vivent-elles ensemble ?

Rashmika Mandanna a assisté au mariage de son assistant Sai Babu dans un sari jaune safran. Elle a posé pour quelques photos dans ce qui ressemblait au jardin commun d’un complexe résidentiel. Rashmika Mandanna a écrit que c’était merveilleux de faire partie du grand chemin parcouru par sa famille élargie et qu’elle était ravie de les voir si heureux dans la vie.

On voit que l’espace se ressemble un peu. Il est possible que certains événements (promotions et mariage) aient eu lieu dans un lieu similaire. Sur Reddit, les gens commencent à discuter s’ils vivent dans un logement. Certains disent qu’ils sont ensemble depuis un moment maintenant. Entre-temps, des rapports faisaient état d’une rupture entre les deux. Dans le passé, Vijay Deverakonda a également été liée à une étrangère. Son récent film Kushi fait des affaires moyennes à Hyderabad mais la collection à l’étranger est bonne. Samantha Ruth Prabhu est sa principale dame.

Un couple présumé évite de travailler ensemble ?

Avec autant de buzz autour de leurs rencontres, Rashmika Mandanna et Vijay Deverakonda ne signent apparemment pas de films ensemble. Elle a Pushpa 2 et Animal en préparation pour la sortie. Vijay Deverakonda a déclaré que les producteurs ne les réunissaient pas dans des films. Mais il a dit qu’il aimait travailler si le scénario était bon. Rashmika Mandanna s’abstient en revanche de parler de lui. Les rumeurs ont commencé juste après la sortie du film à succès Geetha Govindam. Elle était auparavant fiancée à la star de Charlie 777, Rakshit Shetty.