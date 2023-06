Vijay Deverakonda et Rashmika Mandanna ont repéré un dîner avec leurs familles dans une vidéo virale, les fans disent « shaadi pakki »

Selon certaines rumeurs, Vijay Deverakonda et Rashmika Mandanna se fréquenteraient depuis quatre ans. Les deux acteurs ont récemment été aperçus en train de dîner avec leurs familles dans une vidéo virale, partagée sur le subreddit populaire « Bollywood Blinds N Gossip ». Le clip est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux.

Les fans de Rashmika et Vijay se demandent maintenant si les deux stars ont commencé à préparer leurs festivités de mariage. Alors que l’un d’eux a commenté, « shaadi pakki (mariage réparé) », un autre a écrit, « Shaadi preps (Wedding preps) ». Certains de leurs fans ont également demandé de donner de l’intimité au couple supposé.

La star d’Arjun Reddy et l’actrice de Pushpa ont joué ensemble dans deux films – la comédie romantique Geetha Govindam réalisée par Parasuram en 2018 et le drame d’action romantique Dear Comrade réalisé par Bharat Kamma en 2019. Les fans ont adoré leur chimie dans les deux films, le premier dont s’est avéré être un blockbuster au box-office gagnant plus de Rs 100 crore avec un budget modeste de moins de Rs 10 crore.

L’année dernière, dans une interview avec News18, Rashmika a parlé de sa relation avec Vijay et a déclaré: « J’ai toujours su et je suis très proche de Vijay, c’est pourquoi si j’ai envie de poser des questions sur quoi que ce soit dans l’industrie, je vais demander lui. Il est toujours là (pour moi). Nous sommes des amis très proches et nous partageons et discutons des choses ».

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Vijay Deverakonda sera ensuite vu aux côtés de Samantha Ruth Prabhu dans le drame romantique Kushi dont la sortie en salles est prévue le 11 septembre. D’autre part, Rashmika sera ensuite vu dans le drame policier Animal, avec Ranbir Kapoor. qui sortira en salles le 11 août.

