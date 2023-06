Vijay Deverakonda et Rashmika Mandanna dînent avec leurs familles, les fans demandent si le mariage est prévu ? [Viral Video]

Vijay Deverakonda et Rashmika Mandanna sont deux des tourtereaux présumés les plus populaires de l’industrie du sud de l’Inde, et les fans deviennent fous depuis que leur dernière vidéo d’eux dînant avec leurs familles est devenue virale sur Internet. L’un des fans du couple a partagé la vidéo sur sa page Instagram et a demandé au couple de ne plus se cacher. En regardant la vidéo, beaucoup supposent s’ils envisagent de se marier. Les fans de Vijay et Rashmika rayonnent de joie après avoir vu leur vidéo ensemble, car il y avait de fortes spéculations sur leur façon de faire la fête, mais il semble que tout va bien entre le couple, et nous devons absolument savoir ce qui se prépare car ils ont été repérés avec leur famille et amis.

Regardez la vidéo virale de Vijay Deverakonda et Rashmika Mandanna qui traînent ensemble dans un restaurant avec leur famille et leurs amis. Les fans sont ravis de les revoir.

Vijay Deverakonda est l’acteur le plus en vogue de l’industrie du Sud, et avec ses débuts à Bollywood, il est devenu le fromage de toutes les filles de B Town, de Sara Ali Khan à Janhvi Kapoor en passant par Ananya Panday. En fait, lors de ses débuts sur Koffee With Karan 7, sa co-star Liger a indirectement révélé qu’il avait une relation sérieuse avec Rashmika. Rashmika et Vijay partent souvent en vacances ensemble, et une fois, interrogée sur les vacances avec l’acteur, l’actrice animale Rashmika a affirmé et dit : « Vijay Devarakonda est mon ami. Qu’y a-t-il de mal à partir en tournée avec lui ? »

Abordant ses rumeurs de relation avec Vijay, elle avait déclaré : « Je comprends que nous sommes des acteurs, et les projecteurs sont braqués sur nous, avec des gens qui veulent en savoir plus sur nous. Je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, comme regarder quelques vidéos et trouver ils sont très mignons, mais Vijay et moi ne nous asseyons pas vraiment pour discuter. Nous avons un gang de 15 personnes, et si nous avions une chance, nous jouerions à des jeux de société avec eux. Nous sommes des acteurs, mais pour nous, nos amis sont tout aussi important, et cela nous permet de garder les pieds sur terre. ».

Sur le plan professionnel, Vijay attend sa prochaine sortie, Khushi, avec Samantha Ruth Prabhu, tandis que Rashmika sera vu avec Ranbir Kapoor dans Animal et Pushpa 2 face à Allu Arjun.