Vijay Deverakonda et Rashmika Mandanna accueillent 2023 avec des photos torrides, les fans disent “avoir cliqué sur leur voyage aux Maldives en octobre”

Les tourtereaux supposés Vijay Deverakonda et Rashmika Mandanna n’ont jamais confirmé leur relation l’un avec l’autre. Bien que leurs récents messages sur les réseaux sociaux accueillant le Nouvel An aient laissé leurs fans se demander si les deux se fréquentaient effectivement.

Vijay, qui a fait ses débuts à Bollywood avec Liger l’année dernière, a posté une photo sexy torse nu dans une piscine pour souhaiter le Nouvel An à ses fans et followers en écrivant : “Une année où nous avons tous eu des moments, où nous avons beaucoup ri, pleuré doucement, Nous avons poursuivi des objectifs, en avons gagnés, en avons perdus. Nous devons célébrer tout ce qui est la vie. Bonne année mes amours, passez une excellente nouvelle année !”





Rashmika, qui a également fait ses débuts à Bollywood cette année avec Goodbye, s’est rendue sur son Instagram et a laissé tomber une superbe photo dans laquelle on la voyait en train de profiter du soleil alors qu’elle était allongée dans une tenue noire près d’une piscine avec un arc-en-ciel en arrière-plan. “Bonjour 2023”, c’est ce qu’elle a sous-titré sa photo avec un emoji au cœur blanc.





Leurs fans ont rapidement remarqué que ces photos provenaient de leurs vacances aux Maldives en octobre lorsqu’ils ont été repérés ensemble à l’aéroport et qu’il a été rapporté qu’ils se rendaient ensemble dans la nation insulaire. Un fan aux yeux d’aigle a pris la section des commentaires sous la photo de Vijay et a écrit “C’est le même endroit où Rashmika a téléchargé ses photos plus tôt dans l’année après la sortie de Liger. Je suis sûr que c’est à partir de ce moment-là, mais Vijay a choisi de le poster maintenant alors là il n’y aura aucun soupçon sur leur présence à ce moment-là. En fait, même le plateau du petit-déjeuner est exactement le même !!!”.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Rashmika sera ensuite vue dans son deuxième film hindi Mission Majnu dans lequel elle est jumelée avec Sidharth Malhotra. Le thriller d’espionnage sortira sur Netflix le 20 janvier. En revanche, le prochain de Vijay avec Samantha Ruth Prabhu intitulé Kushi devait sortir le 23 décembre et a été reporté.