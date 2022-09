Vijay Deverakonda et Puri Jagannadh renoncent aux frais de Jana Gana Mana pour compenser la catastrophe de Liger ; budget réduit de moitié ?

Liger était à toutes fins pratiques l’un des films les plus attendus de l’année, mais, malheureusement, il n’a pas pu se rapprocher de son immense battage médiatique avant la sortie. La Remorque Ligera été très bien reçu, et postez ça Vijay Deverakonda et Ananya Panday promu Ligre avec vigueur, ne laissant aucune pierre non retournée, et tout ce qu’ils touchaient et tout ce qu’ils faisaient se transformait en or. Cependant, malgré tout cela, le Collection Liger au box-office s’est ouvert à une réponse décevante et s’est effondré de façon drastique par la suite. Maintenant, au milieu des rapports croissants de distributeurs et d’exposants exigeant une compensation, nous apprenons que Vijay et Director Puri Jagannadh renoncent à leurs frais.

Vijay Deverakonda et Puri Jagannadh renoncent aux honoraires de Jana Gana Mana

Il ressemble aux séquelles de la Billetterie Liger des désastres se font sentir sur le prochain film de Vijay Deverakonda et du réalisateur Puri Jagannadh, Jana Gana Mana.