Vijay Deverakonda et Ananya Panday contraints de quitter le lieu de promotion du film, voici pourquoi

La star pan-indienne Vijay Deverakonda, que l’on verra partager l’espace d’écran avec l’actrice de Bollywood Ananya Panday à Liger, fait la une des journaux ces jours-ci. Ananya et Vijay sont occupés à promouvoir le film, ils ne ménagent aucun effort pour faire de leur film un grand succès.

Pour un événement promotionnel, Ananya et Vijay ont récemment atteint un centre commercial à Mumbai. Cependant, ils ont été forcés de quitter la salle après qu’un fan se soit évanoui, d’autres sont devenus fous tandis que certains ont commencé à pleurer après avoir vu Vijay. Selon le rapport d’ETimes, une source a déclaré: “Au moment où Vijay est monté sur scène, il y avait des bruits d’évanouissement tout autour. Les organisateurs et les bénévoles ont été choqués de voir que quelques fans féminines se sont évanouies et que quelques autres filles se sont mises à pleurer. Des tas de fans avaient des affiches et des croquis de Vijay, puis les chants de « Vijay nous t’aimons » ont commencé.

VD souhaitant un public de Mumbai extrêmement rassemblé en marathi 🙂#VijayDeverakonda #Liger pic.twitter.com/Uh7jFlx1vX— Équipe Deverakonda (@TeamDeverakonda) 31 juillet 2022





Pendant ce temps, la star d’Arjun Reddy, Vijay Deverakonda, entre à Bollywood avec son film pan-indien Liger. Il partage l’espace d’écran avec Ananya Panday dans celui-ci. Le film est dirigé par Puri Jagannadh et produit par Dharma Productions et Puri Connects de Karan Johar. Alors que le film approche de sa sortie, les stars font tout sous le soleil pour s’assurer que Liger est un succès. Vijay et Ananya font la promotion du film sans réserve et visitent divers endroits pour saluer les fans. Cependant, ils ont récemment dû abandonner l’un de leurs événements de promotion.

Ananya Panday a laissé entendre, sans confirmer formellement, que Vijay Deverakonda et Rashmika Mandanna sortaient ensemble. “Il est pressé … pressé de rencontrer Mika Singh”, a répondu Ananya lorsque Karan Johar lui a demandé de confirmer avec qui Vijay sortait. Tu le penses vraiment”, a immédiatement rétorqué Vijay sans être surpris.

Dans l’industrie de Tollywood, l’un des couples de rumeurs les plus connus est Rashmika Mandanna et Vijay Deverakonda. Leur chimie est devenue célèbre lorsqu’ils ont joué dans des films comme Geetha Govindam et Dear Comrade. Malgré leurs dénégations répétées selon lesquelles ils n’étaient rien de plus que de “simples amis”, leur soutien indéfectible, leur proximité et leurs interactions informelles ont alimenté les rumeurs d’une relation.