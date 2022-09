Le Liger de Vijay Deverakonda est l’une des plus grandes catastrophes de l’année. Il a fait des pertes de plus de Rs 60 crores pour les exposants. En fait, cela a affecté le tournage de Jana Gana Mana qui est aussi un film avec Puri Jagannadh. Maintenant, Ram Gopal Varma a partagé ses réflexions sur la question de savoir si le “comportement arrogant” de Vijay Deverakonda a davantage déclenché le mouvement Boycott Liger. Il a déclaré dans une interview télévisée que c’était devenu une tendance sur les réseaux sociaux d’appeler au boycott des films de Karan Johar après la disparition de Sushant Singh Rajput. Il a dit que Vijay Deverakonda est franc et direct, ce qui est considéré à tort comme arrogant et impétueux.

Il a déclaré à la chaîne que Vijay Deverakonda était naturellement agressif. C’est quelqu’un qui aime attirer l’attention. Il a dit qu’un autre facteur est “l’humilité des stars du Sud”. L’une des raisons pour lesquelles Prabhas, Jr NTR et Ram Charan sont aimés du public hindi est leur humilité. Ram Gopal Varma a déclaré que le public hindi était un peu ennuyé et irrité par l’attitude des acteurs traditionnels de Bollywood. Il a déclaré que les discours quelque peu agressifs de Vijay Deverakonda lors de la campagne promotionnelle de Liger les avaient agacés. Il a dit que cela avait attisé la négativité contre le film.

Le film parlait d’un artiste MMA qui a des troubles de la parole. Il vient de Telangana à Mumbai pour perfectionner son art. Ramya Krishnan a reçu beaucoup d’amour dans son rôle fougueux de mère. Le personnage d’Ananya Panday a été le plus critiqué sur les réseaux sociaux, et les critiques se sont également penchés sur la présentation régressive des femmes. Plus tard, des reportages ont déclaré que Vijay Deverakonda n’était pas satisfait de l’idée du camée de Mike Tyson et que les fabricants lui avaient payé une rumeur de 25 crores de roupies, ce qui a augmenté le coût de production. Liger est l’un des plus gros flops des producteurs Puri Jagannadh, Charmme Kaur et Karan Johar.