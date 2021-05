Vijay Deverakonda est-il fiancé à Rashmika Mandanna? La vidéo virale y fait allusion

La célèbre superstar du Sud, Vijay Devarakonda, alias Arjun Reddy, est de retour dans l’actualité, cette fois pour une raison différente. Une vidéo de Vijay se mettant à genoux et proposant à l’actrice Rashmika Mandanna est devenue virale sur Internet et les fans en sont fous.

La vidéo virale a été re-partagée par divers fan clubs sur les réseaux sociaux. Alors Vijay a-t-il vraiment proposé à Rashmika? Eh bien, la réponse est non. La vidéo est en fait une séquence dans les coulisses d’un tournage de marque.

Regardez la vidéo ici:

Vijay devarakonda et Rashmika mandanna sont les nouveaux ambassadeurs de la marque de Santoor. Tournage publicitaire fait récemment.@TheDeverakonda #VijayDeverakonda #RashmikaMandanna @iamRashmika pic.twitter.com/bcYlSZ8sb0 – vdfans.club (@ HEROVIJAY9) 20 avril 2021

Vijay Deverakonda a fait ses débuts au cinéma en 2011 «Nuvvila». L’acteur est devenu célèbre en 2017 avec son rôle dans « Arjun Reddy » de Sandeep Vanga. Le film lui a également valu le Filmfare Award du meilleur acteur – Telugu cette année-là.

Deverakonda sera ensuite vu dans « Liger » de Puri Jagannadh, qui est produit conjointement par Karan Johar, Charmme Kaur, Apoorva Mehta, Hiroo Yash Johar et Puri Jagannadh sous les bannières de Dharma Productions et Puri Connects. Le film met en vedette Ananya Panday dans le rôle principal féminin et devrait apparaître sur les écrans en cinq langues – hindi, télougou, tamoul, kannada et malayalam – le 9 septembre 2021.

S’exprimant sur ‘Liger’, la diva de Bollywood Ananya Panday a déclaré: «C’est le genre de film divertissant masala, pop-corn que j’ai adoré regarder. Il y a de grandes attentes que je me suis fixé de celui-ci. »

Pendant ce temps, en s’adressant aux médias, Rashmika a déclaré qu’elle souhaitait épouser un Tamilien. «Je suis vraiment attirée par la culture du Tamil Nadu et en particulier la nourriture. Je suis tombée amoureuse de la nourriture tamoule et c’est vraiment délicieux. J’espère que j’épouserai un Tamilien et deviendrai la belle-fille du Tamil Nadu, dit-elle .

Les rumeurs de liaison de Vijay et Rashmika ont déjà fait la une des journaux, mais pour l’instant, la demande en mariage n’est que pour la vie «en bobine» et non pour la «vraie» vie!