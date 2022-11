Vijay Deverakonda déborde de confiance alors qu’il parle de rebondir après l’échec de Liger

Après avoir livré des succès comme Arjun Reddy, Geetha Govindam, Dear Comrade et plus encore, Vijay Deverakonda avait espéré une entrée époustouflante à Bollywood avec Liger, réalisé par Puri Jagannadh et soutenu par Dharma Productions. Mais Vijay n’a pas réussi à toucher la corde sensible du public alors que Liger a reçu une réponse tiède au box-office. Mais l’échec de Liger n’a pas du tout ébranlé la confiance de Vijay.

Lors d’un événement récent, Vijay a parlé de rebondir après l’échec de Liger et il a su dégager une immense confiance pour y faire face. “Où que j’aille, les fans n’arrêtent pas de dire, anna, tu dois faire un retour. Je voulais te dire, je ne suis allé nulle part”, a déclaré Vijay dans une vidéo, partagée par le compte Twitter de Telugu Film Nagar.

Aux prix SIIMA 2022, Vijay avait abordé la mauvaise performance de ses débuts tant attendus à Bollywood. Il avait dit qu’il ne voulait pas assister à l’événement, mais il l’a quand même fait. “Pendant que je vous parle, je vous promets que je ferai le travail pour vous tous. Vous serez divertis. Du grand cinéma sera fait. Merci à tous. C’est un tel honneur d’être ici”, avait-il déclaré à la fonction de récompense.

On disait que le prochain film de Vijay, Jana Gana Mana, avec le réalisateur Puri Jagannadh, a été mis de côté en raison de la mauvaise performance de Liger. Cependant, il n’y a eu aucune annonce officielle à ce sujet.

L’acteur se prépare maintenant pour Kushi aux côtés de Samantha Ruth Prabhu. Il est actuellement occupé avec ses prochains films. Il reste à voir si Vijay sera capable de rebondir avec sa forme et de divertir le public comme il l’a fait avec ses films précédents.