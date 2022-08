Vijay Deverakonda critiqué pour la légende “sexiste” de “Drama Queen” entre mère et fils

Vijay Deverakonda est critiqué pour une légende Instagram jugée « sexiste » par beaucoup. Partageant un clip de son prochain film Liger, mettant également en vedette Ananya Panday, Vijay a écrit : “Il y a toujours une belle Drama Queen qui viendra s’interposer entre une mère et son fils !” Le message était destiné à promouvoir une chanson dans le film, appelée Aafat, mais cela ne convenait pas aux utilisateurs des médias sociaux. Un utilisateur de Twitter l’a partagé sur la plateforme de microblogging, écrivant : « Vous autorisez tous de telles légendes en 2022 ???? [sic]”

Beaucoup pourraient être vus évoquer la représentation et la promotion de Vijay d’Arjun Reddy, un personnage qui a été largement critiqué pour sa misogynie et sa nature violente. Bien que certaines personnes aient défendu Vijay en disant que la légende actuelle d’Aafat se rapporte à l’intrigue du film et ne représente pas ses opinions personnelles. Tanishk Bagchi a également posté la chanson avec la même phrase dans sa légende.

Vous autorisez tous ces sous-titres en 2022 ???? pic.twitter.com/zxJ2Hhn7wX – shreya shetty (@ shreyashetty8) 5 août 2022

L’ère du flop Devarkonda ? https://t.co/Ul1epREVUy — Lavee En Rose (@unclesankles) 6 août 2022

C’est l’intrigue du film. Même le directeur musical a la même légende. https://t.co/ulrbifo4Ah pic.twitter.com/NJu1znPei6 – Ram Krishna (@RamKris41016997) 6 août 2022

Vijay Deverakonda tu es beau mais tellement problématique https://t.co/9nVuRUDOXu — ⚡ (@chromatica987) 5 août 2022

Il est très fier de son personnage à l’écran Arjun Reddy alors qu’attendez-vous d’autre https://t.co/3VjLwSyKgM — Sayan (@Tweets_by_Sayan) 5 août 2022

Pourquoi est-il si problématique manh ! En fait, je l’ai aimé dans de nombreux films… https://t.co/5usP9ZzSu8 – R (@ranbirlovesruch) 5 août 2022

Ananya Panday et Vijay Deverakonda sont récemment apparus sur Koffee With Karan saison 7 et ont créé un épisode intéressant. Ananya n’est pas étrangère aux trollages sur Internet, mais heureusement, son échange avec Karan Johar devient viral pour toutes les bonnes raisons. Lorsque Karan lui a demandé si elle était “l’une des filles” qui aimait Arjun Reddy, un personnage interprété par Vijay Deverakonda dans le film titulaire qui a été refait sous le nom de Kabir Singh en hindi, sa réponse a été jugée rafraîchissante “mature” par les utilisateurs de Twitter. .

Ananya a dit qu’elle aimait les chansons du film mais qu’elle ne serait pas d’accord avec une relation comme celle décrite dans le film, que ce soit pour elle-même ou pour ses amis. Elle a également parlé du nombre de personnes qui regardent quelque chose à l’écran et commencent à croire que “c’est normal de commencer à se comporter comme ça dans la vraie vie”.

