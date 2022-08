Vijay Deverakonda chante “Ye Dilli Hai Mere Yaar” alors qu’il fait la promotion d’un film à Delhi

Lundi, les acteurs de Liger Vijay Deverakonda et Ananya Panday ont été vus en train de promouvoir leur prochain film à Delhi. Les vidéos et photos de l’événement deviennent virales sur les réseaux sociaux.

Dans l’une des vidéos virales, on peut entendre Vijay chanter “Ye Dilli Hai Mere Yaar, Bas Ishq Mohabbat Pyaar” de Delhi 6. On peut également le voir groover sur sa chanson Aafat avec Ananya Panday. On peut le voir portant un pyjama kurta, tandis qu’Ananya a opté pour un haut court et un pantalon en jean.

Pendant ce temps, la chanson Aafat a été critiquée par les utilisateurs des médias sociaux à cause de ses paroles. Les dialogues comme ‘Bhagwaan ke liye mujhe chod do’ et ‘Jawani teri aafat’ ont attiré l’attention de tout le monde pour de mauvaises raisons.

Les paroles de la chanson n’ont pas bien plu aux téléspectateurs qui se sont tournés vers les médias sociaux et ont critiqué Aafat. L’un d’eux a écrit: “Les paroles des chansons de #Liger #Aafat utilisent le dialogue de la séquence de viol des années 70 de manière amusante et #AkdiPakdi utilise la voix d’un enfant pour chanter le mot F (F..K). Je suis le seul à avoir trouvé cela problématique.”

#Liger paroles de chansons



Je suis le seul à avoir trouvé ce problème — Neha Khullar (@Npunjabibyheart) 18 août 2022

Cet Aafat est une chanson tellement claquante ! – Dev un peu Ved (@suhansidh) 14 août 2022

Un autre a dit : « Un autre a dit : « D’abord il y avait « oo antava » et maintenant il y a littéralement « aafat ». J’apprécie leur travail pour démolir l’actuel Bollywood/”l’étendre”. Mais certains poussent également des chansons dégénérées qui n’étaient auparavant que dans des films pour adultes. J’espère qu’ils supprimeront cette chanson ou qu’elle sera censurée.

La troisième personne a écrit: “Jisne jisne aafat song suna hoga je peux comprendre leur état mental.”

Jisne jisne aafat chanson suna hoga je peux comprendre leur état mental – Ayush Kumar Gupta (@AyushKu) 16 août 2022

La quatrième personne a mentionné : « J’ai écouté la chanson #Aafat de #Liger. Je veux dire sérieusement, nous sommes perdus de paroles maintenant… »

J’ai écouté la chanson #Aafat de #Liger . Je veux dire sérieusement, nous sommes perdus de paroles maintenant… — Freddy (@Freddy) 13 août 2022

Le cinquième a tweeté: «Je suis récemment tombé sur cette chanson intitulée« aafat »de liger. Excusez-moi à quoi pensaient les compositeurs et le chanteur en créant ça… c’est dérangeant… #Liger #AAFAT.

Je suis récemment tombé sur cette chanson intitulée ‘aafat’ de liger. Excusez-moi à quoi pensaient les compositeurs et le chanteur en créant ça… c’est dérangeant… #Liger #AAFAT– Sneha Chandra (@sneha_chandra) 10 août 2022

Accidentellement arrivé à voir la chanson aafat Ah musique ah paroles vaamos — @RithvikAADHF) 11 août 2022

La sixième personne a dit: “Cette chanson #Aafat, qu’essayez-vous même? @sonymusic @DharmaMovies … Bass karo yaar itne bekaar chansons mat le aao.

Cette #Aafat chanson qu’est-ce que tu essaies même? @sonymusic @DharmaMovies … Basse karo yaar itne bekaar chansons mat le aao – Nishita Mehta (@ItsNM_92) 11 août 2022

L’actrice Liger Ananya a récemment parlé de la « culture d’annulation » qui imprègne Bollywood dans une récente interview. L’acteur a affirmé que parce que quelqu’un était “boycotté” tous les jours, elle avait appris à ne pas prendre les choses trop au sérieux. Ananya a affirmé qu’elle s’était même demandé si elle était boycottée car “tout le monde est annulé”.

Laal Singh Chaddha, dont les débuts en salles sont prévus pour le 11 août, a récemment fait la une des journaux après que certains utilisateurs des médias sociaux ont appelé au “boycott” du film. Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan, qui apparaissent tous les deux dans le film, ont commenté le mouvement de boycott qui l’entoure.