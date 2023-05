Vijay Deverakonda a-t-il eu une querelle verbale avec le mari d’Anasuya Bharadwaj lors d’une fête ? Des détails choquants deviennent viraux après la guerre en ligne

La saga entre les fans de Vijay Deverakonda et Anasuya Bharadwaj semble être sans fin. Tout a commencé à partir du moment où elle s’est opposée aux jurons utilisés dans Arjun Reddy (2017). Les fans de la jeune star la trollaient sans fin. Ils ont estimé qu’il s’agissait de doubles standards et d’hypocrisie étant donné que sa propre émission Jabardasth se livrait à la honte de l’âge des femmes. Il a également été qualifié de sexiste par des associations de femmes. Anasuya Bharadwaj a souvent critiqué les fans de Vijay Deverakonda en disant qu’ils sont vils et grossiers. Cependant, l’acteur n’a jamais rien dit d’elle sur Twitter.

VIJAY DEVERAKONDA A-T-IL COMBATTU AVEC LE MARI D’ANASUYA ?

Anasuya Bharadwaj est mariée à Susank Bharadwaj qui est une professionnelle dans le domaine de la finance. Selon Telugu 360, la star de Liger s’est disputée avec son mari et elle lors d’une fête pour leurs commentaires fâcheux. Cela a conduit à une bagarre physique proche. Angry Vijay Deverakonda a dit un certain nombre de choses. Il l’a également qualifié de quelqu’un qui dépendait de sa femme pour son revenu. Une poignée Twitter a également écrit à ce sujet, mais le tweet a maintenant été supprimé. Les fans doutent que l’affaire ait autant dégénéré. En 2019, Anasuya Bharadwaj a obtenu un rôle dans la production à domicile de Vijay Deverakonda Meeku Matrame Cheptha.

ANASUYA BHARADWAJ S’EST MORIMÉ DE L’ÉCHEC DE LIGER

Il semble qu’Anasuya Bharadwaj se soit moqué de l’échec de Liger en disant que justice avait été rendue aux mères. Les fans n’aimaient pas cela et l’ont attaquée sur les réseaux sociaux en l’appelant par des noms comme « Aunty ». L’affiche de Kushi est sortie il y a quelques jours. Elle a pris une fouille indirecte à l’utilisation de ‘The’ pour Vijay Deverakonda. Comme nous le savons, ses poignées de médias sociaux ont le préfixe. Elle a laissé entendre qu’il était ridicule d’utiliser un tel préfixe pour lui sur une affiche.

‘Bonjour tweeple !! Estimez-vous que c’est la bonne façon de « réveiller » beaucoup de personnes ? Ce! Personnellement, je ne connais pas beaucoup d’administrateurs de ma page fam étendue.. mais je suis super fier de l’influence que je crée contrairement à beaucoup d’autres ! Ne vaut pas du tout la comparaison .. mais c’est aussi une option ani cheptunna .. pic.twitter.com/Gimro8EnPW Anasuya Bharadwaj (@anusuyakhasba) 6 mai 2023

Anasuya Bharadwaj est connue du public hindi pour Rangasthalam. La première entreprise pan-indienne de Vijay Deverakonda, Liger, a été un désastre complet. Kushi met également en vedette Samantha Ruth Prabhu.