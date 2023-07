Vijay Deverakonda a peur, s’enfuit de la scène alors qu’un fan vient toucher ses pieds à la rencontre du succès de Baby [Watch Viral Video]

Une vidéo capturant un incident surprenant impliquant l’acteur Vijay Deverakonda est devenue virale, provoquant un émoi parmi les fans et les médias. Lors d’une rencontre réussie pour son film « Baby », un fan enthousiaste a réussi à violer la sécurité et s’est précipité vers la scène, tentant de toucher les pieds de l’acteur. Surpris et surpris, Vijay Deverakonda a instinctivement réagi en se retirant rapidement de la scène, créant une agitation dans le processus.

L’incident s’est déroulé en quelques secondes, mais l’impact a été important. La vidéo a rapidement fait son chemin sur les plateformes de médias sociaux, suscitant des discussions intenses entre les fans et le grand public. Beaucoup ont exprimé leur inquiétude pour la sécurité de l’acteur et ont loué ses réflexes rapides pour éviter un accident potentiel. L’incident met en évidence la fervente adoration que Vijay Deverakonda commande et les efforts que les fans peuvent faire pour exprimer leur admiration. Cela soulève également des questions sur les mesures de sécurité en place lors d’événements publics et sur la nécessité de trouver un équilibre entre l’interaction des fans et la sécurité des célébrités. Alors que la vidéo continue de circuler en ligne, elle sert de rappel d’avertissement sur le maintien d’une distance respectueuse avec les célébrités et l’importance d’assurer leur sécurité au milieu de l’excitation et de la frénésie qui accompagnent souvent les apparitions publiques.