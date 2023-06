Vijay a l’air menaçant dans l’affiche de premier regard du film de Lokesh Kanagaraj

La superstar du Sud Vijay, affectueusement connue sous le nom de Thalapathy Vijay, bénéficie d’un énorme nombre de fans. L’acteur fête son 49e anniversaire aujourd’hui (22 juin) et à cette occasion, l’acteur a offert à ses fans une première affiche intrigante de son prochain film Leo et les fans ne peuvent s’empêcher de jaillir à ce sujet.

Jeudi, Vijay s’est rendu sur son Instagram et a partagé une affiche de premier regard féroce de son prochain film Leo. Sur l’affiche, l’acteur pouvait être vu dans un air en colère tenant un marteau ensanglanté avec quelques dents volant autour. L’acteur peut être vu debout dans une jungle avec un loup debout juste derrière lui. Le texte sur l’affiche disait: « Dans le monde des rivières indomptées, les eaux calmes deviennent soit des dieux divins, soit des démons redoutés. » Non seulement cela, mais le premier single intitulé Naa Ready du film sortira également aujourd’hui et les fans ne peuvent pas l’attendre.





L’affiche intrigante a laissé les fans curieux et ils ont exprimé leur enthousiasme pour le film dans la section des commentaires. L’un des commentaires disait, « juste un look pur et intense. » Un autre a écrit : « Ça va être ‘un sacré tour' ». Un autre commentaire disait « chair de poule ». un autre a écrit: « C’est juste fou, ça a l’air rugissant. » Un autre fan a commenté: « Un autre chargement à succès. »

Tout en partageant l’affiche du premier regard du film et en souhaitant à Thalapathy Vijay son anniversaire, Lokesh Kanagaraj a écrit sur Twitter : « #LeoFirstLook est là ! Joyeux anniversaire @actorvijay anna ! Ravi de vous rejoindre à nouveau na ! Amusez-vous ! »

#LeoFirstLook est là! Joyeux anniversaire @actorvijay Anna !

Ravie de se joindre à vous à nouveau na ! Amusez-vous ! #HBDTalapathieVIJAY #Leo pic.twitter.com/wvsWAHbGb7– Lokesh Kanagaraj (@Dir_Lokesh) 21 juin 2023





Dirigé par Lokesh Kanagaraj, le film a un casting de stars stellaires qui comprend Vijay, Trisha, Sanjay Dutt, Priya Anand, Sandy, Gautham Vasudev Menon, Mansoor Ali Khan, Mysskin, Mathew Thomas, Arjun Sarja. En dehors de cela, un acteur et producteur bien connu, Denzil Smith, connu pour son travail dans des films comme Christopher Nolan’s Tenet et Delhi Crime jouera un rôle important dans le film. Le film se prépare pour une sortie à Diwali et les fans enthousiastes ont hâte de voir Vijay sur grand écran.