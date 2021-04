Mais dans la nuit du 7 avril, un gel avec des températures aussi basses que 18 degrés Fahrenheit s’est abattu sur la région, perçant les bourgeons vulnérables qui venaient à peine d’émerger et détruisant 80% d’entre eux dans le vignoble de Faucheron.

«C’est terrible d’avoir passé des mois à travailler pour rien», a-t-elle déclaré le lendemain, arpentant les rangs de son vignoble et essuyant ses larmes. «Nous y mettons toute notre passion.»

Les vignerons de toute la France ont été confrontés à des ravages similaires, malgré les efforts désespérés de dernière minute pour protéger leurs vignes. Certains avaient loué des hélicoptères pour planer au-dessus de leurs domaines et pousser l’air plus chaud vers le sol. Beaucoup de bougies allumées ou de feux, faisant apparaître les vignobles du pays comme villes scintillantes la nuit.

Mais à mesure que le changement climatique progresse, les solutions qui fonctionnaient autrefois ne sont plus aussi efficaces. À la fin du grand gel de la France, au moins un tiers de la récolte de vin de cette année et de nombreuses autres récoltes ont été perdus, dans ce qui, selon certaines estimations, a été la pire catastrophe agricole du pays du siècle. Certains vignobles peuvent mettre des années à se rétablir.

Des fluctuations de température drastiques et des conditions météorologiques irrégulières peuvent avoir un impact durable sur les vins français et la manière dont ils sont élaborés. De plus en plus, les producteurs expérimentent une gamme d’options pour atténuer le changement climatique, y compris la culture de cépages plus robustes et une concentration sur les technologies émergentes telles que les panneaux solaires qui pourraient aider à protéger les bourgeons et les raisins.

C’est devenu un problème particulièrement pressant dans et autour de la région viticole du Languedoc-Roussillon, près de la côte méditerranéenne, où la récente vague de froid a suivi une cascade d’autres crises liées au changement climatique.

«Ce qui est le plus surprenant au cours des cinq dernières années, c’est la soudaineté et l’ampleur du problème», a déclaré Jean Natoli, œnologue et consultant en œnologie.

Des images de drone de janvier 2020 montrent un vignoble à Piolenc, en France, utilisant des panneaux solaires pour essayer de protéger les bourgeons et les raisins du changement climatique. (Sun’Agri)

En 2019, de nombreux raisins de la région ont été grillés par une vague de chaleur estivale, la sécheresse ayant vidé les réserves d’eau. D’autres années, des hivers chauds ont endormi les vignes dans un sentiment de sécurité biologique trompeur – connu sous le nom de «faux printemps» – qui encourage les plantes à pousser et les rend plus vulnérables au gel plus tard au printemps. Si les températures en mars avaient été plus basses cette année, la vague de froid de ce mois aurait causé moins de dégâts, selon les experts.

La hausse globale des températures a déjà fait avancer les vendanges de plusieurs semaines et modifie l’équilibre sensible des arômes des vins. Les températures plus chaudes les rendent plus alcooliques et moins acides, ce qui change leur goût.

Faucheron a déclaré qu’elle croyait que son vignoble – entouré d’arbres méditerranéens luxuriants et encastré dans des collines lisses – était relativement protégé. Même avec le bruit d’un hélicoptère survolant la propriété de sa voisine et l’air froid s’infiltrant dans sa maison tôt le 8 avril, elle était optimiste qu’elle avait été épargnée du pire. Elle s’est donc précipitée pour aider ses voisins. Ce n’est que plus tard dans la matinée qu’elle remarqua les feuilles et les bourgeons sans vie suspendus à la plupart de ses propres vignes.

Dans un pays où le vin fait partie de l’identité nationale, la vidéo a frappé un nerf. Dans les jours qui ont suivi, son téléphone a continué à sonner, alors que des experts lui offraient leurs conseils.

La semaine dernière, le président Emmanuel Macron a rencontré des représentants régionaux à proximité de Montpellier et leur a promis un soutien financier rapide. Mais peu de vignerons locaux s’attendent à ce que l’aide du gouvernement soit une solution durable.

«On ne peut pas seulement vivre des aides d’État», a déclaré Natoli.

Surplombant le vignoble dévasté de l’un de ses clients consultants de longue date, Natoli a déclaré que la région viticole du sud de la France était au bord d’une révolution qui changerait fondamentalement l’industrie. Les cépages qui ont prospéré ici pendant des centaines d’années pourraient bientôt devenir non viables. Au lieu de cela, les vignerons devront expérimenter de nouvelles variétés ou techniques. Les projets d’irrigation devront être étendus pour lutter contre la sécheresse.

Le client de Natoli, Thierry Guibal, avait déjà commencé à essayer des cépages plus robustes. Le gel de cette année a ajouté un nouveau sentiment d’urgence.

Mais le passage à des raisins différents prend au moins trois ans et le succès n’est pas garanti, a déclaré Natoli.

Un autre type d’adaptation est exposé dans une plaine à l’extérieur de la ville de Piolenc, à deux heures de route du vignoble de Faucheron, où les chercheurs espèrent transformer les vignobles du sud de la France en pôles d’énergie solaire.

Au-dessus d’un petit vignoble appartenant à la chambre d’agriculture locale, la société française d’énergie solaire Sun’R Group a installé des panneaux photovoltaïques qui peuvent suivre la trajectoire du soleil – et peuvent en même temps protéger les vignes de certaines des conséquences les plus désastreuses du climat. monnaie.

En été, les panneaux procurent de l’ombre, réduisent la consommation d’eau et rafraîchissent le sol. Pendant les périodes de gel, les panneaux ont l’effet inverse et maintiennent l’air plus chaud près des bourgeons vulnérables.

Pour chaque cépage et vignoble, l’entreprise calcule le rapport optimal entre l’ombre et la lumière du soleil pour déterminer les mouvements des panneaux solaires. Depuis une salle de contrôle à Lyon, les techniciens peuvent suivre les moindres changements du microclimat du vignoble, de l’humidité aux températures, mesurés par des tubes et des capteurs autour des plantes. Toutes les quelques minutes, un bourdonnement indique que les panneaux ci-dessus recalibrent leur position.

Le discours de la société est que les panneaux peuvent aider les vignerons à minimiser le risque de pertes liées au changement climatique, tout en donnant aux investisseurs de l’énergie solaire un accès à des terres de plus en plus rares dans le pays.

Seuls jusqu’à environ 50 000 hectares de terres non agricoles adaptées sont encore inutilisés en France, a déclaré Jean-Edouard de Salins, directeur du développement mondial de l’entreprise. Les chercheurs disent qu’il y a jusqu’à quatre fois plus d’espace disponible sur les vignobles du sud de la France et les fermes appropriées qui pourraient être recouvertes de panneaux solaires.

La société affirme qu’elle a plus de 60 projets en développement et qu’un certain nombre de concurrents se disputent également une part de marché. Mais leur réussite dépendra également de la volonté des propriétaires de vignobles d’aller pour lutter contre le changement climatique.

«Si nous ne faisons rien, il n’y aura plus de vignobles», a déclaré Silvère Devèze, un employé de la chambre d’agriculture locale. Pour rendre les installations de panneaux solaires moins perturbatrices visuellement, Sun’R propose de planter des arbres autour d’eux.

Mais Faucheron, le producteur de vin de Montady, a averti que c’est une solution qui «ne sera pas acceptée partout». Elle serait disposée à envisager une telle installation dans des parties de son domaine où peu de visiteurs se rendent, mais pas dans le centre pittoresque du vignoble qui peut être loué pour des réceptions.

Faucheron et Guibal espèrent que leurs récoltes antérieures les porteront cette année, mais ils ont peur de la suite. Certaines vignes peuvent encore produire des bourgeons secondaires dans les semaines à venir, bien qu’elles ne produisent souvent pas beaucoup de raisins, n’offrant qu’un léger soulagement.

Dans la cave à vin de Guibal, chaque récipient est marqué de l’année de production. Pour l’instant, certaines cuves sont encore remplies de vins de récoltes antérieures.

C’est une bouée de sauvetage qui pourrait bientôt se dessécher.