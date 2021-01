Le Washington Post a contacté des personnes de six pays au sujet de leurs expériences alors qu’elles faisaient les premiers pas pour rejoindre la population croissante de personnes vaccinées.

Tel Aviv: Rina Abadi, assistante technique, 32 ans

Une semaine après l’introduction du vaccin israélien, Rina Abadi a reçu un SMS: Êtes-vous prêt pour votre injection?

L’employée de la technologie à Tel Aviv n’a que 32 ans, mais le système de santé national d’Israël a coupé un rendez-vous automatique parce qu’elle souffre d’une maladie auto-immune chronique.

Israël a vacciné un pourcentage plus élevé de ses résidents que tout autre pays – plus de 16% – en partie à cause de son réseau médical hautement numérisé et rationalisé. Abadi était désireux de se faire vacciner mais ne l’avait pas demandé car le programme ciblait les agents de santé et les personnes âgées.

Elle a cliqué sur un lien, a choisi une heure pour le lendemain et a choisi un endroit à cinq minutes à vélo de chez elle. Le système a confirmé le rendez-vous et a immédiatement prévu un deuxième rendez-vous 21 jours plus tard pour l’admission de suivi.

Au poste de vaccination éphémère au sous-sol d’une clinique le 29 décembre, elle a glissé sa carte d’identité sanitaire et a été immédiatement emmenée à un stand. L’infirmière a posé quelques questions sur la santé et a ajouté les réponses à son application téléphonique, puis a injecté le bras gauche d’Abadi.

« Je n’ai même pas eu la chance de m’exciter – c’était si rapide », a déclaré Abadi.

Mais elle est devenue émotive. Lorsque l’infirmière a rempli la seringue, elle a été choquée à l’idée de monter dans l’ascenseur sans crainte, de rentrer à la maison sans penser à infecter son fils de 9 mois.

«J’ai mes plaintes concernant Israël et le gouvernement», a-t-elle dit. « Mais je n’ai jamais eu de plainte concernant les soins de santé. »

Toronto: Naheed Dosani, médecin, 35 ans

Naheed Dosani, médecin de soins palliatifs et activiste des soins de santé à Toronto, a reçu l’appel de vaccination le 30 décembre. Après des mois et des mois de travail en première ligne de la crise des coronavirus au Canada, lui et d’autres agents de santé termineraient 2020 avec un moment d’espoir.

«J’ai commencé à pleurer», dit-il.

L’appel à Dosani faisait partie d’un déploiement national de vaccins au Canada, le personnel médical donnant la priorité aux emplois à haut risque. Le Canada a été gravement touché par la pandémie, avec plus de 600 000 cas et 16 000 décès. Le système national de soins de santé, Santé Canada, qui a commencé à vacciner à la mi-décembre, a déclaré que plus de 150 000 personnes avaient reçu au moins une dose du vaccin Pfizer-BioNTech.

Dosani travaille directement avec les patients vulnérables, même sans logement. Il était admissible à s’inscrire pour une dose précoce à son hôpital de Brampton, en Ontario. Le Canada fait également vacciner les travailleurs des établissements de soins de longue durée et certains résidents âgés.

Le soir du réveillon du Nouvel An, il a reçu le vaccin sur son lieu de travail et a demandé à une infirmière de capturer le moment avec un instantané, qu’il a ensuite publié sur Instagram.

«Des larmes ont coulé pour la joie immense que j’ai ressentie à l’idée qu’en tant que société, nous commençons enfin notre voyage vers la fin de cette pandémie», a-t-il écrit. « Des larmes ont coulé sur l’immense chagrin que j’ai ressenti pour tant de personnes qui ont souffert de ce virus. »

« Bonne année Fam! » il a continué. « Envoi d’amour à vous et aux vôtres. »

Oberhausen, Allemagne: Rosalie Vogtberger, facteur à la retraite, 73 ans

Rosalie Voigtberger, 73 ans, vit au-dessus d’une maison de retraite pour handicapés à Oberhausen, dans l’ouest de l’Allemagne, près du Rhin. Le 2 janvier, une équipe mobile a livré des vaccins Pfizer-BioNtech refroidis en profondeur aux résidents. Il restait quelques doses. Ils devaient être utilisés avant leur expiration.

« Quelqu’un frappait à la porte », a-t-elle dit.

Elle récupéra rapidement son rapport de vaccination et descendit dans une grande salle spécialement préparée pour les vaccinations. L’attente fut courte: trois personnes devant elle. Tout ce qu’elle avait à faire était de remplir un formulaire d’allergie et le gouvernement a payé la facture.

«C’était glacial. J’ai remarqué », dit-elle. À part cela, c’était comme une vaccination normale. Cela n’a pas fait mal, et après une journée, tout allait bien. Dans trois semaines, elle recevra la deuxième dose au même endroit.

À ce jour, l’Allemagne a donné plus de 417 000 vaccins. Une fois que les équipes mobiles auront atteint toutes les maisons de soins infirmiers, les gouvernements des États allemands enverront des lettres aux personnes âgées autonomes de plus de 80 ans et les inviteront à prendre rendez-vous dans les centres de vaccination via la hotline téléphonique. Les centres dans toute l’Allemagne sont déjà équipés et prêts, construits dans des salles d’exposition, des sites sportifs et d’autres grands sites.

Le personnel hospitalier peut se faire vacciner dans les hôpitaux. Les cabinets médicaux administreront des vaccins lorsque moins de vaccins dépendant du froid seront disponibles en Allemagne.

Moscou: Anastasia Kvasha, doctorante, 29 ans

Anastasia Kvasha a décidé quelques jours avant le Nouvel An de se faire vacciner contre le Spoutnik V. Elle y pensait depuis que la Russie a commencé ses programmes de vaccination le 7 décembre.

«J’ai enfin pris ma décision», dit-elle.

Elle a dit que le processus était «assez simple». Elle a appelé la clinique près d’elle, « et en quelques minutes j’ai eu un rendez-vous pour avoir l’injection deux jours plus tard », a-t-elle dit.

Le 30 décembre, elle a attendu dans une salle spéciale réservée aux personnes en attente du vaccin. Après avoir rempli un formulaire rapide, elle a été brièvement examinée par le médecin et a reçu un livret contenant des informations sur les réactions possibles au vaccin.

Elle a été appelée au cabinet du médecin, où elle a reçu le vaccin. Elle a attendu dans le couloir pendant que le certificat de vaccination était préparé. L’ensemble du processus a duré environ 40 minutes.

«C’est tout», a-t-elle dit, «pas beaucoup de bureaucratie ni d’attente, assez efficace et simple».

Le lendemain, sa température a légèrement augmenté. Elle avait également des courbatures, une faiblesse et une légère douleur au site d’injection.

« Mais en quelques jours, » dit-elle, « tous les symptômes avaient disparu. »

Le programme de vaccination de la Russie s’est largement ouvert. Le 26 décembre, il a été étendu aux plus de 60 ans. À Moscou, les personnes exerçant de nombreuses professions – y compris l’application de la loi, la banque, le secteur public, les médias et la construction – sont admissibles.

Le Fonds d’investissement direct russe, qui soutient le vaccin, indique qu’un million de Russes ont été vaccinés jusqu’à présent.

« Il y avait un flux constant de personnes qui arrivaient pour prendre la photo, dont la plupart semblent être des personnes âgées », a déclaré Kvasha.

Dicomano, Italie: Basilio Pompei, résident en maison de retraite, 103

Le programme de vaccination italien est venu à Basilio Pompei, 103 ans, et aux 14 autres résidents de la Villa San Biagio à Dicomano, en Italie, à environ 30 kilomètres au nord-ouest de Florence.

Les vaccins sont organisés dans le cadre d’un plan national qui donne la priorité aux professionnels de santé et à certaines structures de soins aux personnes âgées. Depuis le 27 décembre, plus de 260 000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech ont été administrées, ce qui fait du déploiement de l’Italie l’un des plus rapides de l’Union européenne. L’Italie prévoit de construire 1500 pavillons de vaccins à travers le pays, ornés d’une logique florale destinée à symboliser la régénération.

Grand-père Basilio, comme on l’appelle, portait un masque lorsqu’il a reçu l’injection. L’établissement n’avait enregistré aucun cas de coronavirus, mais les efforts de vaccination italiens visent à clôturer la première phase des tirs dans tous les centres de soins pour personnes âgées au printemps.

Pompei, un ancien boucher de Pontassieve près de Florence, a été capturé par l’Allemagne dans les jours qui ont suivi la reddition de l’Italie aux forces alliées au début de septembre 1943. Il a passé deux ans dans un camp en Pologne occupée.

Pompéi pense encore souvent à la brutalité et aux bombardements de la guerre. C’est juste un nouveau type de combat pour lui. «Je n’ai pas peur de Covid», dit-il. « Au cours de ma vie, j’ai voyagé dans toute l’Europe et j’ai traité de tellement de choses. »

Après que la vaccination de Pompéi ait été rapportée sur les sites d’information italiens, certains commentateurs des médias sociaux ont attaqué les autorités sanitaires pour la piqûre «inutile» sur quelqu’un de plus d’un siècle – en raison des divisions avec les groupes anti-vaccination et d’autres.

« Il a été la cible d’attaques embarrassantes et atroces », a déclaré Giampaolo Giannelli, un responsable de la province de Toscane au parti Forza Italia. « Une vraie honte. »

Annie Lynch, 79 ans, après avoir été la première à recevoir le Pfizer BioNTech en Irlande à l'hôpital St.James de Dublin le 29 décembre.



Ferbane, Irlande: Sœur Margaret Moylan, enseignante à la retraite, 78 ans

Jeudi, l’Irlande a étendu son programme de vaccination aux personnes de 65 ans et plus dans des établissements de soins de longue durée. Sœur Margaret Moylan a été l’une des premières à recevoir la photo lorsqu’une équipe mobile est arrivée au Ferbane Care Centre à Ferbane, à mi-chemin entre Dublin et Galway.

Les vaccins ont commencé à 9 heures du matin. Moylan, 78 ans, a reçu son injection environ 90 minutes plus tard.

« Cela donne beaucoup d’espoir », a-t-elle déclaré. « Tout le monde ici comprend. »

Le directeur de l’installation de Ferbane, Nicola Daly, était autrefois l’un des lycéens de Moylan, où Moylan enseignait le français et la religion. Daly a dit qu’elle était très heureuse qu’ils aient obtenu le vaccin.

Daly a déclaré avoir été informée le 31 décembre du calendrier des vaccins pour les 48 résidents et 68 employés du centre. Les travaux préparatoires comprenaient des séances d’information avec les résidents, leurs médecins et leurs familles.