Vignesh Shivan partage une note réconfortante pour Nayanthara à l’occasion du 1er anniversaire de mariage

Vignesh Shivan et Nayanthara ont accueilli leurs jumeaux par maternité de substitution.

L’actrice Nayanthara et son mari cinéaste Vignesh Shivan forment l’un des couples les plus adorés de l’industrie cinématographique du sud de l’Inde. Leur histoire d’amour a commencé sur les plateaux de tournage de l’artiste romantique « Naanum Rowdy Dhaan » en 2015, et ils sont inséparables depuis. Après quelques années de fréquentation, le couple a échangé ses vœux et s’est marié lors d’une grande cérémonie tenue à Mahabalipuram, Chennai, le 9 juin 2022.

Alors qu’ils célèbrent un an de leur mariage, Vignesh a exprimé son amour et son admiration pour Nayanthara. Il a partagé une collection de photographies capturant l’essence de leur relation, accompagnée d’un message sincère.

Message de Vignesh Shivan pour sa femme

Il a écrit : « « En uyiroda Aadharam neengaldhaneyyy… 1 an rempli de beaucoup de moments ! Beaucoup de hauts et de bas… Des revers inattendus ! Des temps difficiles ! Mais rentrer à la maison pour voir une famille bénie avec un amour et une affection immenses rétablit tellement de confiance et donne toute l’énergie pour continuer à courir vers tous les rêves et objectifs déjà manifestés ! tout tenir ensemble, avec mes – Mes Uyirs & Ulagams… La force donnée par la famille fait toute la différence ! béni avec les meilleurs des gens. ..s’efforcer de leur donner une belle vie est toute la motivation dont ont besoin les arnaqueurs comme moi… Merci pour les merveilleux clics @[email protected]…Ps : les accros aux commentaires négatifs s’excusent gentiment… peut-être devriez-vous essayer ignorer la positivité. »









Bien que Nayanthara ne soit pas sur les réseaux sociaux, Vignesh continue de partager des aperçus de son beau temps avec sa meilleure moitié et ses deux petits bébés – Uyir et Ulagam.

Projets à venir de Nayanthara

Nayanthara sera ensuite sur les écrans d’argent avec « Iraivan ». Présenté comme un thriller d’action, le projet marque la deuxième association de Nayanthara avec Jayam Ravi après « Thani Oruvan ». De plus, elle fera également ses débuts à Bollywood avec « Jawan » d’Atlee.

Son line-up comprend en outre le drame à suspense « Test », face à R Madhavan et Siddharth. En attendant, Nayanthara serait en pourparlers pour jouer le rôle principal dans « KH 234 » de Kamal Haasan et Mani Ratnam.

La suite de Vignesh Shivan

Vignesh devait collaborer avec Ajith Kumar pour une entreprise temporairement nommée « AK 62 ». Cependant, le projet a été suspendu en raison de quelques différences créatives entre Vignesh et la maison de production. Maintenant, des rapports circulent selon lesquels le réalisateur annoncera bientôt son prochain avec Nayanthara et Pradeep Ranganathan. On s’attend à ce que ce soit un film de science-fiction.