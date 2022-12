Vignesh Shivan et Nayanthara célèbrent leur premier Noël avec les jumeaux Uyir, Ulagam

Nayanthara et son mari cinéaste Vignesh Shivan ont célébré leur premier Noël en tant que couple marié et parents. S’adressant au gramme InstaChristmas dimanche, Vignesh Shivan a publié une adorable photo de famille mettant en vedette sa femme et ses jumeaux – Uyir et Ulagam. Tout sourire, alors que Nayanthara et Vignesh posent avec leurs petits Pères Noël. L’actrice a caché les visages de ses jumeaux avec des émojis bonnet de Noel. Partageant la photo, il a écrit : “Uyir, Ulagam, Nayan, Wikki et leur famille vous souhaitent un joyeux Noël et une bonne année. Avec de l’amour en abondance ! Et des prières honnêtes à Dieu pour qu’il donne à chacun tout le bonheur et les bénédictions nécessaires pour vivre une vie dont tu as toujours rêvé ! Godbless.

Nayanthara et Vignesh Shivan se sont mariés à Chennai le 9 juin 2022. C’était un mariage intime avec seulement leurs amis proches et des invités sélectionnés, dont Shah Rukh Khan, AR Rahman, Suriya et Rajinikanth, présents.





Récemment, ils ont accueilli leurs fils. La nouvelle a été partagée par Vignesh sur son compte Instagram où il a partagé des photos de ses jumeaux nouveau-nés nommés Uyir et Ulagam. Sur les images, le duo a été vu en train d’embrasser les pieds de leurs bébés.

Il a légendé le message en écrivant : “Nayan et moi sommes devenus Amma et Appa. Nous avons la chance d’avoir des jumeaux. Toutes nos prières, les bénédictions de nos ancêtres combinées à toutes les bonnes manifestations faites, sont venues 2gethr sous la forme de 2 bénis. bébés pour nous. Besoin de toutes vos bénédictions pour nos Uyir et Ulagam. La vie semble plus brillante et plus belle. Dieu est doublement grand.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Nayanthara sera vu dans le prochain thriller d’action du réalisateur Atlee, Jawaan, aux côtés de Shah Rukh Khan. Le prochain film devrait sortir en salles le 2 juin 2023.