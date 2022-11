Vignesh Shivan écrit une note réconfortante pour sa femme Nayanthara le jour de son anniversaire, dit “quand je te vois en tant que mère …”

Nayanthara fête son 38e anniversaire le vendredi 18 novembre. Le cinéaste et parolier Vignesh Shivan, qui s’est marié avec l’actrice superstar le 9 juin, a partagé d’adorables photos avec elle et a écrit une note réconfortante pour l’actrice qui devrait faire ses débuts à Bollywood en face de Shah Rukh Khan à Jawan.

“C’est mon 9e anniversaire avec toi #Nayan. Chaque anniversaire avec toi a été spécial, mémorable et différent ! Mais celui-ci est le plus spécial de tous, car nous avons commencé une vie ensemble en tant que mari et femme ! En tant que père et mère de deux enfants magnifiquement bénis !”, a écrit Vignesh, qui a annoncé la naissance de leurs jumeaux par maternité de substitution en octobre.

Il a poursuivi : “Je t’ai toujours connu et je t’ai toujours vu comme une personne puissante ! La force que tu as d’être confiant et dévoué à tout ce que tu fais ! J’ai vu une personne différente toutes ces années ! Et j’ai toujours été inspiré par ton honnêteté et la sincérité montrée envers la vie et tout! Mais aujourd’hui! Quand je te vois en tant que mère! C’est de loin la formation la plus heureuse et la plus complète de toi! Tu es complète maintenant! Tu sembles la plus heureuse! Tu as l’air contente! Tu as l’air extra belle ! Tu ne te maquilles pas ces jours-ci parce que les bébés t’embrassent le visage ! Et je n’ai pas vu de toi plus belle depuis toutes ces années ! Le sourire éternel et le bonheur sur ton visage seront dorénavant ta valeur par défaut ! Je prier!”





“Je me sens bien ! La vie est belle… satisfaisante et reconnaissante ! Je souhaite que tous nos anniversaires soient aussi heureux que celui-ci avec nos petits bébés qui grandissent tous ensemble ! Nous apprenons tous à nous battre là-bas, tout en prenant plaisir à nous battre. là 🙂 nous faire une vie merveilleuse avec les bénédictions de Dieu et le témoignage de l’univers !!! Je t’aime maintenant et pour toujours mon cher Pondaaaati, thangameyyyyy et toujours mon Uyir et ulagam ! Ma dame et SuperStar”, a conclu Vignesh.