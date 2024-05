Viggo Mortensen laisse Vicky Krieps diriger

Le deuxième long métrage sobre et non linéaire de Mortensen privilégie la perspective féminine, repoussant les tropes violents des westerns en studio comme « Appaloosa ».

Dès la deuxième scène du deuxième long métrage de Mortensen, « The Dead Don’t Hurt » (après l’excellent drame père-fils de 2020 « Following »), le public connaît le sort de Vivienne LeCoudy (Vicky Krieps). Pionnière canadienne-française résiliente laissée seule pendant des années, Vivienne meurt chez elle dans son lit, une seule larme laissant des traces sur sa joue poussiéreuse. Sans aucune raison valable, Mortensen choisit de raconter son histoire dans le désordre, en faisant un retour en arrière sur l’enfance de Vivienne (pour montrer la disparition caractéristique de son père trappeur de fourrures) et en poursuivant sa mort pour révéler si son partenaire absent (joué par Mortensen) parvient à venger ce qui lui est arrivé.

Ce choix narratif non linéaire dans un western d’art et d’essai par ailleurs discret sert à confondre plus qu’il ne révèle, compliquant les choses pour la foule de viande et de pommes de terre qui se présente régulièrement pour des histoires de cow-boys. Se déroulant pendant la guerre civile mais réalisé avec un état d’esprit plus conforme à l’ère #MeToo, la vision sensible de Mortensen d’un genre traditionnellement violent s’ouvre avec la vision mourante de Vivienne d’un chevalier en armure étincelante venant la sauver. Ce fantasme se produit deux fois de plus dans le film, qui reste avec Vivienne alors que son compatriote immigrant et presque mari Holger Olsen (Mortensen) s’enrôle pour défendre l’Union.

La prochaine fois que nous verrons le chevalier, il soulèvera la visière pour révéler les yeux de Holger sous le casque. Plus tard, Vivienne s’imagine à l’intérieur de l’armure, une Jeanne d’Arc autonome et moderne. Dans une version féministe du paradigme de John Wayne, le film permet à Vivienne d’être sa propre sauveuse… en quelque sorte. Mais avant de faire cette percée, Vivienne doit endurer toutes sortes d’indignités et de manque de respect de la part des hommes du XIXe siècle – et pas seulement dans sa nouvelle maison près d’Elk Flats, au Nevada, mais aussi dans l’Est, où un riche gentleman pompeux l’ennuie en se vantant. sur sa richesse et ses réalisations.

C’est là, vendant des fleurs fraîchement coupées dans la rue, que Vivienne repère Holger, un menuisier danois qui l’attire instantanément. Mortensen joue cool au début, son personnage décontracté regardant avec perplexité Vivienne dénoncer son prétendant. Elle et Holger sont tous deux des immigrants, sceptiques quant à la façon dont les citoyens nés dans le pays se comportent. (Plus tard, dans Elk Flats, elle se lie d’amitié avec un pianiste mexicain dont le « gloussement » en espagnol dérange les attitudes racistes de la ville.) Krieps est le casting idéal pour ce personnage unique, tendre et fort. Confrontée au choix entre une vie confortable dans une cage dorée et tout ce que Holger peut avoir à offrir, Vivienne décide de voyager vers l’ouest avec lui, pour découvrir que la maison est un dépotoir et que la ville est corrompue.

Combien de partenaires se sont attachés au rêve d’un autre, puis ont dû s’adapter lorsque celui-ci s’avère décevant ? Les films présentent rarement cette expérience du point de vue de la femme, ce qui rend l’approche éclairée de Mortensen assez rafraîchissante, même si l’indépendance de Vivienne se manifeste d’une manière que tout le monde peut sentir comme une mauvaise nouvelle (et pas seulement parce que nous voyons une vermine tirer sur le saloon et s’en emparer. hors de la ville dès le début). Déterminée à gagner son propre argent, Vivienne postule pour un emploi dans ce même saloon, où ce même ver, Weston (la star de Tom Jones, Solly McLeod), l’engage lubriquement sur-le-champ.

Portant son droit aussi menaçant que son méchant chapeau noir, Weston agit comme s’il était propriétaire du bar – en fait, il le fait – et de tout ce qu’il contient, écrasant qui et ce qu’il veut. Une nuit, le jeune nuisible se présente ivre à la cabane de Vivienne et s’impose à elle (une évolution qui nous est prévisible mais qui surprend le personnage par ailleurs intelligent de Krieps). Après tant de subtilités, il est regrettable que Mortensen s’appuie sur le viol comme intrigue, bien que la réaction de Vivienne renforce la force qu’elle trouve dans l’absence de Holger : se présenter avec défi au travail le lendemain, élevant l’enfant qui résulte de cette violation.

L’une des meilleures scènes du film – emblématique de la façon dont le film communique bon nombre de ses idées sans dialogue – se produit des années plus tard, lorsque Holger accepte le garçon comme sien. Lorsque les personnages parlent, ils s’expriment d’une manière maladroite et surmenée, comme s’ils regardaient « Deadwood » et souhaitaient discuter comme seul David Milch peut le faire. Danny Huston incarne avec enthousiasme le rôle du maire louche Rudolph Schiller, de mèche avec le père de Weston, Alfred Jeffries (Garret Dillahunt), sur une grosse affaire foncière. Racontées dans le désordre, ces scènes sont frustrantes et difficiles à suivre, mais aussi suffisamment standards pour que nous en comprenions l’essentiel. (Le reste fonctionne mieux lors d’un deuxième visionnage, une fois que nous avons établi la chronologie.)

En l’absence de Holger, Vivienne transforme leur coin de rien en une véritable maison, avec un jardin prospère et des plantes fleuries tout autour du porche. (Elle aurait probablement dû ouvrir un stand de fleurs en ville plutôt que de trouver du travail au saloon, mais Mortensen n’aurait pas pu faire sa déclaration sur les prédateurs ignobles que peuvent être les hommes.) Quand Holger revient, c’est sur la scène qui a ouvert le film, juste à temps pour voir Vivienne botter le seau. Elle était la colonne vertébrale du film, sa fleur sauvage enflammée, et sans elle, le film s’installe dans une sorte de torpeur mélancolique. Weston est quelque part, implorant qu’on lui donne une leçon, mais Mortensen – qui, en tant qu’acteur, a élargi le western dans des films tels que « Jauja » et « The Road » – semble avoir d’autres idées en tête.