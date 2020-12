Le fabricant américain d’électronique ViewSonic a lancé son projecteur LED de cinéma maison X100-4K UHD en Inde à un prix énorme de 3,85 000 Rs. Le projecteur pris en charge par Amazon Alexa et Google Assistant offre une luminosité de 2900 lumens LED avec une technologie LED de deuxième génération, une imagerie HDR, une technologie de supercolour cinéma et une conception audio personnalisée Harman Kardon pour une meilleure qualité audiovisuelle. ViewSonic, lors de l’annonce du lancement, a déclaré que les fonctionnalités du projecteur X100-4K élevaient la barre en termes de divertissement à domicile.

Le projecteur permet aux utilisateurs de visualiser du contenu 4K de très grande taille dans le confort de leur salon avec de multiples options de connectivité. Le X100-4K utilise la technologie de décalage d’objectif large de ViewSonic, permettant au projecteur de s’ajuster en fonction de la taille de la pièce. Le grand décalage de l’objectif a une plage de H: +/- 25%, V: + 69%. Les utilisateurs peuvent également ajuster l’emplacement de l’image projetée sans déplacer le projecteur. Le bruit du ventilateur sur le X100-4K est censé être à 20 dB, ce qui est inférieur au son d’une horloge. Il s’agit du premier projecteur home cinéma doté de la technologie de décalage d’objectif large. «Le lancement vient en gardant à l’esprit l’époque actuelle où les gens comprennent l’importance du divertissement à domicile. Avec cette annonce, ViewSonic vise à fournir les nouvelles fonctionnalités intelligentes qui offrent une toute nouvelle expérience de divertissement à domicile », a déclaré Muneer Ahmad, responsable AV chez ViewSonic India.

De plus, le projecteur X100-4K de ViewSonic dispose d’un centre d’applications intégré qui permet aux utilisateurs d’accéder directement aux applications de divers fournisseurs de contenu. Il prend également en charge Amazon Alexa et Google Assistant via la commande vocale.