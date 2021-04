Viewpoint cast: Qui joue dans le drame ITV?

Le dernier épisode du drame policier ITV Viewpoint devait être diffusé ce soir (30 avril), mais il a maintenant été annulé à la suite des allégations de harcèlement sexuel contre la star principale Noel Clarke.

ITV le rendra disponible «pour une durée limitée» sur le service de streaming ITV, ITV Hub. Voici ce que vous devez savoir sur la distribution du drame en cinq parties.

Qui joue dans le drame ITV?

Noel Clarke comme DC Martin Young

Noel Clarke incarne le personnage principal de Viewpoint, DC Martin Young, un détective de surveillance qui installe un poste d’observation dans la maison de la mère célibataire Zoe Sterling pour espionner la communauté où Gemma a disparu.

Clarke est surtout connu pour avoir joué Mickey Smith dans Doctor Who et Aaron Bishop dans Sky One’s Bulletproof.

L’acteur de 45 ans a remporté le prix de la contribution britannique exceptionnelle au cinéma aux Baftas de cette année.

Alexandra Roach comme Zoe Sterling

Zoe Sterling vit dans la maison où se déroule l’opération de surveillance avec sa fille de 10 ans, Caitlin, qui est élève à l’école où travaille Gemma.

Zoe est une voyeuse secrète et son appartement donne sur la maison de Gemma, qu’elle partage avec son petit ami et principal suspect, Greg.

Roach a joué le rôle de Margaret Thatcher dans le film oscarisé The Iron Lady, et a également joué dans le drame à succès de la BBC Killing Eve.

Fehinti Balogun comme Greg Sullivan

Fehinti Balogun joue le partenaire de Gemma, Greg Sullivan, contre qui la communauté se retourne parce qu’il soupçonne qu’il est impliqué dans sa disparition.

Balogun a joué le personnage de Damon dans la série dramatique 2020 de la BBC I May Destroy You, et a également joué le rôle d’officier Cooper dans Informer.

Bronagh Waugh comme DC Stella Beckett

Bronagh Waugh joue l’assistante de surveillance de Martin, DC Stella Beckett.

Waugh décrit son personnage comme « désordonné et fougueux et fougueux et rugueux sur les bords », mais a un instinct fort et est un membre précieux de l’équipe.

L’actrice nord-irlandaise a joué Cheryl Brady dans Hollyoaks et a été nominée pour le meilleur nouveau venu, la meilleure actrice et la meilleure comédie aux British Soap Awards 2010.

Catherine Tyldesley comme Kate Tuckman

Kate est une influenceuse des médias sociaux dont le dynamisme la place au cœur de la communauté. Elle vit dans la même rue que Zoe et sa fille apprend également à Gemma, une enseignante disparue.

Elle est obsédée par son mari Carl et le seul objectif de sa vie est de garder la main sur son homme, et est jalouse chaque fois qu’il s’approche d’une autre femme.

Tyldesley est bien connu pour jouer Eva Price dans Coronation Street.

Dominic Allburn comme Carl Tuckman

Dominic Allburn joue le mari de Kate – mais avec une tendance à jouer loin de chez elle.

Carl a déménagé au Royaume-Uni en tant que constructeur polonais, mais a rejoint l’entreprise familiale appartenant au père de Kate, Bill.

L’acteur australien Allburn a également joué dans The Model et Jack Irish: Dead Point.

Shannon Murray comme DC Hayley Jones

DC Hayley Jones est l’ancien partenaire de Martin depuis le temps qu’il a passé au CID.

Très bon flic, DC Jones est lié à un fauteuil roulant après avoir subi une blessure à la colonne vertébrale dans l’exercice de ses fonctions, que Martin se blâme.

Murray, qui utilise elle-même un fauteuil roulant après un accident de plongée à l’âge de 14 ans, a également joué dans EastEnders et Silent Witness.

En plus de son passage à l’écran, l’actrice irlandaise est également une militante des personnes handicapées et une avocate.

Sarah Niles comme DCI Jill Conroy

DCI Jill Conroy est l’enquêteur principal sur la disparition de Gemma Hillman.

Elle n’est pas toujours d’accord avec Martin et parfois ils s’affrontent tout en travaillant sur l’affaire. Cependant, Jill a toujours un faible pour Martin en raison de leur histoire commune de travail dans la même unité.

Niles a joué aux côtés de Fehinti Balogun dans I May Destroy You.

Phil Davis comme DI Liam Fox

Phil Davis joue le rôle de DI Liam Fox, qui est le meilleur chien de l’unité de surveillance spécialisée de Manchester et agit en tant que père de Martin.

Davis s’est précédemment aligné dans la série historique de la BBC Poldark, jouant Jud Paynter, ainsi que dépeignant un tueur en série dans Sherlock.

Ses nombreux rôles incluent jouer Smallweed dans l’adaptation BBC de Bleak House, Kevin dans Alien 3 et Stan dans Vera Drake.