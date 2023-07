[ViewFinity S9 Story] Le secret de DEVSISTERS pour donner vie aux personnages 3D – Samsung Global Newsroom

Alors que la technologie continue de progresser et devient de plus en plus cruciale pour le processus de création, les limites de l’art se sont élargies pour englober l’illustration numérique, l’animation, les graphiques animés et plus encore. En mélangeant les capacités de la technologie avec la beauté et la diversité de l’art, les professionnels de la création ont le pouvoir de rendre leurs créations plus réalistes que jamais. Samsung Electronics VoirFinity S9un moniteur 5K pour les créatifs, a établi la norme pour les moniteurs haute résolution et a permis aux esprits créatifs de libérer leurs meilleurs travaux.

Samsung Newsroom a rencontré deux concepteurs 3D chez DEVSISTERS pour découvrir comment le ViewFinity S9 les aide à donner vie aux personnages 2D.

Depuis sa création en 2007, les DEVSISTERS ont fourni des jeux et des services populaires centrés sur Cookie Run IP (propriété intellectuelle), y compris un jeu de course mobile, « Cookie Run : OvenBreak », et un RPG mobile, « Cookie Run : Kingdom ». Les jeux Cookie Run comptent un total de 200 millions de joueurs dans le monde. Les DEVSISTERS prévoient d’étendre leur activité des jeux mobiles pour inclure les jeux PC, console et VR, ainsi que TCG, l’animation et les licences à l’avenir.

Q. Pouvez-vous vous présenter brièvement et nous parler de vos rôles dans la conception 3D ?

Sangyi Kim : Je suis responsable de l’éclairage : créer de la lumière naturelle et des ombres pour mettre en lumière des personnages et des objets en 3D. Je gère également la composition – combinant des éléments et des effets 3D de différentes sources en une seule image cohérente. Pendant le processus d’éclairage, je me concentre sur l’expression des couleurs pour rehausser la personnalité et le charme de chaque personnage.

Sena Yoo : Je suis en charge de la planification du contenu marketing pour Cookie Run basé sur la 3D, de la conception graphique 3D General Motion et de l’éclairage. Mon objectif principal est de rendre les personnages 3D convertis à partir de la 2D plus dynamiques avec des histoires et des animations graphiques.

Q. Quelle a été votre dernière création 3D avec le ViewFinity S9? Comment était l’expérience?

Sangyi Kim : Dans le cadre d’un projet collaboratif avec Incheon International Airport Corporation, nous avons récemment eu une opportunité passionnante de créer du contenu 3D pour la tour des médias du terminal 1 de l’aéroport international d’Incheon, qui sera exposée jusqu’à fin août. Le projet nous a demandé d’être minutieux car le contenu est affiché sur un écran de 27 mètres, ce qui signifie que même les plus petites imperfections peuvent vraiment ressortir. Heureusement, le ViewFinity S9 nous a permis de revoir le contenu et de visualiser comment il serait affiché pour identifier avec précision les aspects qui devaient être améliorés.

Sena Yoo : La fonction Pivot a été utile lors de l’édition de vidéos verticales, car tout ce que nous avions à faire était de retourner le moniteur. J’étais préoccupé par la possibilité de scintillement et de bruit visuel lors de l’affichage du contenu en haute résolution dans la Media Tower. Cependant, le ViewFinity S9 m’a permis de vérifier ces problèmes à l’avance.

De plus, il était essentiel que les personnages de Cookie Run aient des mouvements fluides et détaillés pour transmettre la joie et l’excitation du voyage à l’aéroport. C’est pourquoi le ViewFinity S9 était le moniteur parfait pour ce projet.

Q. Quelles sont les différences entre le ViewFinity S9 et les autres moniteurs que vous avez utilisés dans le passé ?

Sangyi Kim : L’ajout d’éléments légers tels que le contraste et la profondeur est très important car cela rend les personnages plus réalistes. Le ViewFinity S9 présente avec précision les couleurs et la lumière telles qu’elles sont censées être vues, assurant une gradation des couleurs fluide et évitant l’agrégation des couleurs courante sur d’autres moniteurs.

Une autre caractéristique impressionnante est la façon dont le moniteur affiche avec précision les parties claires et sombres d’une image sans déformer la couleur. La différence est visible – l’expression des couleurs et les détails sur le ViewFinity S9 sont tout simplement superbes et augmentent considérablement la productivité.

Sena Yoo : ViewFinity est capable d’afficher le spectre complet des couleurs, même dans les hautes lumières ou les ombres. C’est la plus grande différence que j’ai remarquée. Lorsque nous appliquons les touches finales à la vidéo, nous pouvons facilement vérifier le voile blanc1 ou des zones trop sombres dans les images avec des ombres avant l’exportation. Nous pouvions voir la vidéo telle qu’elle devait être vue avant de la diffuser sur la Media Tower. Cela a beaucoup aidé.

Q. Quelle est la fonctionnalité la plus satisfaisante du ViewFinity S9 ?

Sena Yoo : J’étais satisfait de la résolution 5K du ViewFinity S9, car une mauvaise résolution peut réduire les détails d’une image. De plus, le moniteur définit clairement les hautes lumières et les ombres, améliorant la clarté du contenu.

Sangyi Kim : J’adore la flexibilité du ViewFinity S9. Je peux déplacer l’interface n’importe où sur l’écran, ce qui signifie que j’ai beaucoup plus d’espace pour travailler. De plus, l’écran mat du moniteur réduit efficacement les reflets ou les reflets des lumières. Je peux me concentrer sur mon travail plus confortablement sans abat-jour clair ni capot d’écran.

Q. Y a-t-il d’autres fonctionnalités que vous souhaitez mettre en évidence ?

Sangyi Kim : De nombreux concepteurs 3D préfèrent le rendu CPU plutôt que le rendu GPU car il est plus productif. En tant que tels, ils préfèrent utiliser des moniteurs avec Windows OS. Cependant, j’ai remarqué que peu de moniteurs prennent en charge à la fois la résolution 5K et le système d’exploitation Windows. Le ViewFinity S9 est un choix parfait pour les concepteurs 3D qui recherchent la compatibilité avec le système d’exploitation Windows.

Sena Yoo : Pendant les réunions, nous partageons souvent des documents sur un écran. Avant, le partage d’écrans était un véritable casse-tête. Mais avec le ViewFinity S9, nous pouvons facilement partager notre travail sans fil sur le moniteur de n’importe qui. De plus, le moniteur est un produit tout-en-un qui offre une variété de fonctionnalités pour le processus de création.

Q. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager avec les designers sur le ViewFinity S9 ?

Sena Yoo : Pour les designers, le moniteur est un carnet de croquis et un pinceau. Ils ont besoin de tout exprimer sur un écran comme s’il s’agissait d’une feuille de papier. Par conséquent, un moniteur et sa résolution sont des facteurs critiques à prendre en compte lorsque l’on travaille dans l’industrie de l’art 3D. Je pense que le ViewFinity S9 est un compagnon idéal pour les concepteurs 3D, car il prend en charge une résolution 5K ultra-élevée et améliore l’efficacité du travail.

Sangyi Kim : Je crois vraiment que ViewFinity a été conçu pour les designers et les professionnels de la création. Les couleurs sont précises et le moniteur est élégant et beau. Il brille par lui-même. Cela vous donne un véritable coup de pouce en termes de productivité. Je ne peux pas le recommander assez.

1 Whiteout : un phénomène causé par des zones extrêmement blanches, rendant les objets difficiles à identifier et déformant la perspective