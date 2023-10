[ViewFinity S9 Story] Comment OIMU Studio insuffle des couleurs et des émotions dans un design moderne – Samsung Global Newsroom

La « couleur » est bien plus qu’un simple élément de design. C’est un langage profond qui relie les émotions et les expériences, permettant aux artistes de créer des messages évocateurs qui résonnent à un niveau plus profond. Il s’agit d’un élément essentiel de la boîte à outils de tout professionnel de la création. Des moniteurs précis comme le ViewFinity S9 offrent aux artistes la possibilité de voir et d’exprimer les couleurs avec précision sur différents supports, leur offrant ainsi un contrôle total sur leurs œuvres. Cela garantit que les produits finaux sont alignés sur l’intention originale de l’artiste.

OIMU Studio, une référence en matière de design en Corée, estime que le design doit agir comme un « connecteur ». Leur travail tisse des liens entre les valeurs du passé et du présent, et entre les traditions orientales et occidentales. À travers divers projets, dont les célèbres projets « Color », « Nobang » et « Match », OIMU offre ces liens à son public, mélangeant les traditions culturelles et offrant une perspective fraîche et moderne aux éléments du passé.

Dans ce deuxième volet de la série ViewFinity S9 Story, Samsung Newsroom s’est entretenu avec Sohyun Shin d’OIMU Studio pour explorer ses inspirations et découvrir comment ViewFinity S9 est devenu un outil essentiel dans sa quête artistique.

Créée en 2015, OIMU est une marque de style de vie et un studio de design connu pour combler les différences culturelles et réinterpréter les objets nostalgiques avec une touche moderne. Dirigé par Sohyun Shin, le studio dispose d’un portefeuille de projets qui relient divers éléments coréens traditionnels à l’esthétique contemporaine.

Q. Pourriez-vous présenter brièvement l’OIMU à nos lecteurs ?

OIMU est une marque de style de vie et un studio de design, dédié à la célébration et à la promotion des valeurs et traditions culturelles de la Corée à travers le design et le contenu. Nous sommes également impliqués dans l’édition, les expositions et les produits. L’un de nos travaux les plus connus est le projet « Color », qui a créé plus de 350 noms de couleurs uniques en coréen. Notre objectif est de réinterpréter le riche patrimoine culturel coréen à travers le design.

Q. Pouvez-vous nous parler de votre récent projet utilisant le ViewFinity S9 ?

Le projet « Color » a débuté dans le but de développer des noms de couleurs uniques, généralement dans des langues étrangères, en coréen. Récemment, nous avons réalisé 100 cartes nominatives en couleurs pour une exposition de marque. Comme cet ensemble unique de couleurs avait des valeurs CMJN précises, il était important d’exprimer les couleurs aussi précisément que possible, afin de mettre en valeur ces différences subtiles et nuancées. Le moniteur ViewFinity S9 nous a aidé à faire correspondre nos valeurs d’impression à nos conceptions numériques, et nous avons pu préparer l’impression finale comme prévu.

※ CMJN : modèle de couleur utilisé dans l’impression couleur avec quatre plaques d’encre : cyan, magenta, jaune et clé (dans de nombreux cas, noir).

En dehors du projet « Couleur », nous travaillons également avec de nombreuses illustrations délicates, qui peuvent apparaître floues et peu claires dans des endroits comme les imprimeries équipées d’écrans ordinaires. ViewFinity S9, en revanche, a présenté des images d’une clarté exceptionnelle, nous permettant de passer en toute confiance à la conception des cartes. J’ai récemment subi une opération au LASIK pour améliorer ma vue. Si les moniteurs précédents me rappelaient ma vue avant le LASIK, le ViewFinity S9 me donnait l’impression de voir avec une vision améliorée après ! Cela a sans aucun doute été un outil de transformation.

Q. Quel est le facteur le plus important lors de la sélection d’un moniteur ?

Une grande partie du travail d’OIMU, comme celui de tout studio de design, nécessite une attention aux détails. La haute résolution est donc essentielle. Les moniteurs haute résolution nous permettent d’être plus intuitifs et nous aident à travailler sur des conceptions complexes en montrant les différences subtiles de couleurs et de détails.

Le traitement des données est essentiel pour garantir que les impressions physiques soient de haute qualité. ViewFinity S9 réduit considérablement la marge d’erreur au cours de ce processus. Lorsque vous comparez les impressions numériques et physiques, vous les trouverez presque identiques. Essentiellement, ViewFinity S9 nous aide à créer des conceptions de meilleure qualité.

Q. Quelles sont vos fonctionnalités préférées de ViewFinity S9 ?

Il y avait des reflets lorsque nous utilisions des moniteurs ordinaires, ce qui nous obligeait à utiliser des stores. Avec l’écran mat de ViewFinity, les reflets sont minimisés et les couleurs sont précises même en plein soleil. Désormais, je peux travailler tout en profitant de la vue et de la lumière naturelle.

Notre studio dispose de nombreuses fenêtres, les reflets des écrans sont donc inévitables. J’aime travailler avec la vue sur la nature.

ViewFinity S9 minimise les reflets et les reflets, ce qui me permet de vérifier avec précision les couleurs même lorsqu’il fait clair à l’extérieur.

Q. De quelle autre manière ViewFinity S9 a-t-il modifié votre environnement de travail ?

La température de couleur est un autre aspect important dans notre métier. Avec la fonction d’étalonnage intelligent de ViewFinity,1 nous pouvons calibrer avec précision les couleurs à l’écran sans équipement supplémentaire et souvent coûteux.

De plus, ViewFinity S9 est idéal lorsque je souhaite faire une pause dans mon travail, car je peux regarder mes émissions préférées sur les applications de streaming OTT.2 J’adore aussi cette jolie télécommande.

Q. Recommanderiez-vous ViewFinity S9 à d’autres concepteurs ?

Les designers passent d’innombrables heures devant des écrans. Pour moi, ViewFinity S9 constitue un choix optimal à la fois pour le confort oculaire et l’expression fidèle des images et des couleurs. Si vous êtes un professionnel de la création à la recherche d’un écran haut de gamme, vous ne serez pas déçu par ViewFinity S9.

1 Smart Calibration permet aux utilisateurs de personnaliser facilement l’écran du ViewFinity S9 pour des paramètres précis — y compris les paramètres de température de couleur, de luminance, d’espace colorimétrique et de gamma — en utilisant leurs smartphones, sans équipement d’étalonnage coûteux et complexe. Disponible sur Galaxy S10 ou version ultérieure, Galaxy Note10 ou version ultérieure, les appareils Galaxy Fold, les appareils Galaxy Flip, l’iPhone 11 ou version ultérieure et l’iPhone SE 2 de deuxième génération ou version ultérieure. Dernière version de l’application SmartThings requise.

2 La disponibilité des applications peut varier selon les pays et des abonnements distincts peuvent être requis. Nécessite une connexion Internet.